Блогеры в КНР обнаружили передвижение грузовой колонны с составляющими элементами американской системы ПВО Patriot.

В Китае внимательные местные блогеры заметили передвижение грузовой колонны, в которой были элементы системы ПВО Patriot, произведенной в США. Проанализировав фото и видео эксперты пришли к выводу, что это учебная модель Patriot, поставленная на Тайвань из Соединенных Штатов.

Акции компании-производителя Patriot, Raytheon Technologies, отреагировали на это негативно и упали на почти 0,1% к концу торгов 14 мая.

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Понятно, что Китай будет изучать эту учебную систему Patriot, чтобы понять ее принцип работы. В целом, все это еще раз подчеркивает, что США не могут гарантировать полный контроль над своим вооружением в руках партнеров. Это также напоминает, что Вашингтон продолжает вести политику, которая противоречит интересам Пекина.

14 мая вечером Байден ввел новые импортные пошлины на ряд китайских товаров: 25% на сталь и алюминий, 50% на полупроводники и солнечные панели, производимые в Китае. Особенно странным кажется последнее, учитывая, что 90% солнечных генераторов, установленных в США, произведены именно в Китае. Видимо, Вашингтон и в этом случае решил поступить наперекор.

Также был введен тариф в 100% на китайские электромобили. Однако Байден не учел возможной реакции со стороны Китая. Например, только компания General Motors в прошлом году продала в Китае 2,1 миллиона автомобилей, и несколько лет подряд американская корпорация продает в Китае больше машин, чем покупают в США.

Так же несмотря на все усилия, электромобили все равно не являются сильной стороной США. Было бы разумно признать это, но Вашингтон пытается продолжать показывать свое лидерство в мире. Сомнительные союзники Вашингтона, склонные к коррупции, готовы продать технические наработки стране-сопернику. В итоге, Китай усердно изучает систему Patriot стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Если бы в США осознали свои слабые стороны, они могли бы также поучиться на товарах, которые считаются лучшими и более доступными по цене изготовления в Китае.