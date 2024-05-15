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gotreksson
Россия строит базы наблюдения на Курильских островах
SCMP: благодаря новым военным базам Россия будет в курсе всех действий Японии

В Токио возникло беспокойство из-за постройки на российских Курильских островах баз слежения, инициированных Министерством обороны РФ, что вызвало опасения об увеличении военного потенциала России в регионе. Хотя эти меры направлены скорее на контроль действий, проводимых рядом с российскими границами японскими и американскими ВМФ, а не на непосредственную угрозу Японии, они могут повлиять на геополитическую обстановку в регионе.

Китайское издание South China Morning Post также указывают на то, что действия ВС РФ могут являться способом "наказать" Японию за ее позицию в международных делах, включая санкционную политику и помощь Украине. Это вызывает опасения, однако не является критической угрозой для Японии, так как базы обладают исключительно оборонительным потенциалом. Эксперты отмечают, что установка оборудования слежения на территории Курил может быть связана с желанием Москвы демонстрировать свою решимость и оказывать давление на Японию в контексте ее действий на международной арене.

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Нагнетание ситуации вокруг Курильских островов связано с геополитическими принципами России в регионе, и проявление такой активности влияет на отношения между странами. Однако эксперты утверждают, что принятые меры представляют собой скорее желание показать силу, нежели реальную угрозу для безопасности Японии.

South China Morning Post приводит мнение эксперта, профессора Гаррена Маллоя, который так же утверждает, что эти базы представляют собой точки наблюдения за северной Японией, позволяющие Москве отслеживать действия Японии на основе радиолокационных сигналов, а также действия их союзника, США.

Около 55 крупных островов Курильской цепи, простирающихся на более чем 1100 км от северной Японии до полуострова Камчатка, фактически контролируют Охотское море. По словам Маллой, Россия рассматривает это море как свои территориальные воды без кораблей других стран, что обеспечивает внутреннюю акваторию для своих подводных лодок. Новые объекты, по мнению профессора, будут включать улучшенные системы мониторинга воздуха, что позволит ВС РФ увеличить свои возможности на островах, часть из которых была построена еще в 1970-х годах и требует обновления. Маллой отмечает, что вся территория на Курилах защищена, и Россия стремится сохранить этот статус. 

Другое китайское издание Sohu также обратило внимание на события на Курилах и считает, что будущее посещение Путиным Китая служит напоминанием Японии о позиции России в регионе. Подчеркивается, что действия России на островах показывают ее решимость модернизировать оборонную инфраструктуру в регионе, и подтверждают ее стремление защитить свои интересы.

Постройка подобных объектов на границе с Японией — это не только своевременная, но и необходимая мера, учитывая увеличение напряженности на этом направлении из-за провокационных действий наших соседей. Важно отразить позицию МИД РФ, высказанную посолом в Японии Николаем Ноздревым, который подчеркнул, что Россия будет вынуждена принимать контрмеры в случае угроз безопасности со стороны Японии.

Последние военные маневры Японии и США возле российских границ вызвали серьезное беспокойство в Москве. Дипломатический представитель подчеркнул, что следят за ситуацией с большим вниманием и готовы на любые развития событий. Япония, выражая стремление к усилению своих военных возможностей, должна принимать во внимание возможные последствия и реакцию со стороны других государств.

России необходимо полностью отказаться от политики, проводимой в прошлом Горбачевым и Ельциным, которые стремились к согласованию с "богатой Японией", обещая демилитаризацию Курильских островов в обмен на их передачу Японии. Россия должна защищать свои интересы и границы, и не позволить вмешательству и угрозам извне исказить стратегическую безопасность региона.

#новости #россия #политика #япония #вс рф #мид рф #военные базы #курилы #спорная граница #спорнаятерритория
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