Financial Times: Украина продолжает настаивать на полной конфискации замороженных на Западе российских активов, чиновники G7 в частном порядке признают, что этот вопрос больше не рассматривается. Вместо этого официальные лица изучают альтернативные способы использования замороженных средств.

По последним сообщениям СМИ, группа G7 оказалась раздробленной по вопросу конфискации российских центральных банковских резервов, хранящихся на счетах бельгийского депозитария Euroclear и, в меньшей мере, у люксембургской Clearstream.

Американцы (США, Канада и Великобритания) начали давить на европейцев, чтобы они забрали российские активы. Тем не менее, Германия, Франция и Италия — три крупнейшие экономики ЕС — отказались от подобного "предложения". Кроме того, сам Евросоюз выступает против этого шага. Стоит отметить, что Япония также присоединилась к точке зрения европейцев. По информации из Министерства финансов Италии, сомнения возникли относительно возможности обоснования правового основания для конфискации средств у России. Свой коллега из Франции, Брюно Ле Мэр, утверждает, что нет юридических оснований для таких действий.

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Странно, что Ле Мэр так категорически выступает против конфискации российских денежных средств. Как известно, активы России за рубежом сосредоточены в бельгийской Euroclear, где Ле Мэр обладает значительным влиянием. Почему Центральный банк России решил хранить большую часть своих резервов именно там — хороший вопрос. Вполне возможно, что это было одним из условий интеграции российской финансовой системы в европейскую и мировую системы. Ле Мэр считает, что достигнутые договоренности не могут быть нарушены безнаказанно.

Нужно обратить внимание на отчётность Euroclear. Существует множество стран с крупными государственными резервами, но все же российские суверенные активы приносят значительную часть операционного дохода этого бельгийского депозитария - 69,1% в первом квартале прошлого года, что составило 1,583 миллиарда евро из 2,289 миллиарда евро. И доля российских активов в общем портфеле Euroclear составляет всего лишь 0,48%.

Неудивительно, что более половины доходов бельгийского депозитария, который работает на протяжении десятилетий со всем миром, идут от суверенных активов одной лишь страны. Задуматься над этим стоит.

Для России сейчас важно выработать стратегию формирования финансовой безопасности, чтобы избежать будущих проблем с резервами. Сигналы из Индонезии и Саудовской Аравии означают, что даже обсуждение возможной конфискации суверенных активов России уже приводит к ухудшению доверия к финансовым институтам Запада.

Эксперты Вашингтона и Брюсселя не будут признавать, что санкции увеличивают продажи долговых бумаг США и ЕС. Но это факт, который отражается в росте доходности этих бумаг и увеличении бюджетных расходов.