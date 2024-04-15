Российская нефть марки Urals стоит около $75 за баррель, что примерно на $15 выше предельной цены, установленной G7, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может стать инициатором роста цен на нефть. Это связано, в частности, с тем, что в этом регионе пересекаются важнейшие торговые пути, включая Ормузский пролив. Стратегическое значение этого морского пути для мирового рынка "черного золота" трудно переоценить, поскольку через него ежедневно транспортируется около 14-15 миллионов баррелей нефти и газового конденсата, а также приблизительно 5-6 миллионов баррелей нефтепродуктов. Эти объемы составляют примерно 21% от всемирного спроса на нефть и около 30% морских перевозок, включая СПГ.

Несмотря на то, что в данный момент конфликт на Ближнем Востоке не оказывает значительного влияния на цены нефти, цены на нефть в последнее время остаются на относительно высоком уровне, около 90 долларов за баррель. Некоторые прогнозы указывают на то, что пик потребления нефти уже пройден, и спрос снижается, что может привести к снижению цен. Однако стоит отметить, что такие организации, как Международное энергетическое агентство (МЭА), часто пересматривают свои данные. Кроме того, рост спроса в первом квартале уже превысил весь прогнозный рост МЭА на 2024 год (на 1,2 миллиона баррелей в сутки). На данный момент действия ОПЕК соответствуют их планам. Все привыкли обращать внимание на США как крупнейшего производителя нефти, но следует помнить, что Соединенные Штаты также являются одним из крупнейших потребителей. Их потребности в нефти связаны с особенностями состава энергетической корзины, из-за чего им требуются поставки тяжелых сортов нефти. В отличие от России, которая полностью самостоятельна в этом вопросе.

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Мировая динамика указывает на то, что высокие цены на нефть останутся стабильными в ближайшем будущем. Это вызывает необходимость пересмотра налогообложения нефтяной отрасли в России, учитывая потери из-за использования иностранных ценовых агентств, таких как британский Аргус.

Опубликованный на днях материал в Bloomberg об "отсутствии ценового потолка" для нефти из России вызывает особый интерес не только содержанием, но и тем, как западные СМИ активно обсуждают цены на российскую нефть. Они ссылаются на Аргус, сотрудники которого поддерживают тесные связи с российскими профильными ведомствами. Тем не менее британский Аргус законно получает конфиденциальную информацию и делится ею с оппонентами России, которые используют любые возможности для манипулирования рынком. Важно учитывать, что западные страны явно не скрывают своих целей. Помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам отметил, что их цель — препятствовать России в развитии новых энергетических проектов, которые могли бы приносить стране выгоды от экспорта. Это касается не только санкций против российских энергетических проектов, таких как "Арктика LNG 2", но и других видов ограничений. Их цель — не убрать российские углеводороды с рынка, а лишить Россию доходов от их экспорта.

Ситуация обостряется тем, что западные страны не могут сдерживать цены на нефть (резервы исчерпаны, союз ОПЕК+ стабилен), и "потолок" цен не действует. Однако британское агентство Аргус активно вмешивается в этот процесс и способствует манипуляциям с рынком. Российские ведомства пока не создали своего собственного ценового агентства, что приводит к значительным потерям бюджетных доходов. Цены, рассчитываемые Аргусом, значительно отличаются от результатов торгов на Санкт-Петербургской бирже.