Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
Российская нефть марки Urals стоит около $75 за баррель, что примерно на $15 выше предельной цены, установленной G7, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

реклама

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может стать инициатором роста цен на нефть. Это связано, в частности, с тем, что в этом регионе пересекаются важнейшие торговые пути, включая Ормузский пролив. Стратегическое значение этого морского пути для мирового рынка "черного золота" трудно переоценить, поскольку через него ежедневно транспортируется около 14-15 миллионов баррелей нефти и газового конденсата, а также приблизительно 5-6 миллионов баррелей нефтепродуктов. Эти объемы составляют примерно 21% от всемирного спроса на нефть и около 30% морских перевозок, включая СПГ.

Несмотря на то, что в данный момент конфликт на Ближнем Востоке не оказывает значительного влияния на цены нефти, цены на нефть в последнее время остаются на относительно высоком уровне, около 90 долларов за баррель. Некоторые прогнозы указывают на то, что пик потребления нефти уже пройден, и спрос снижается, что может привести к снижению цен. Однако стоит отметить, что такие организации, как Международное энергетическое агентство (МЭА), часто пересматривают свои данные. Кроме того, рост спроса в первом квартале уже превысил весь прогнозный рост МЭА на 2024 год (на 1,2 миллиона баррелей в сутки). На данный момент действия ОПЕК соответствуют их планам. Все привыкли обращать внимание на США как крупнейшего производителя нефти, но следует помнить, что Соединенные Штаты также являются одним из крупнейших потребителей. Их потребности в нефти связаны с особенностями состава энергетической корзины, из-за чего им требуются поставки тяжелых сортов нефти. В отличие от России, которая полностью самостоятельна в этом вопросе.

реклама

Мировая динамика указывает на то, что высокие цены на нефть останутся стабильными в ближайшем будущем. Это вызывает необходимость пересмотра налогообложения нефтяной отрасли в России, учитывая потери из-за использования иностранных ценовых агентств, таких как британский Аргус.

Опубликованный на днях материал в Bloomberg об "отсутствии ценового потолка" для нефти из России вызывает особый интерес не только содержанием, но и тем, как западные СМИ активно обсуждают цены на российскую нефть. Они ссылаются на Аргус, сотрудники которого поддерживают тесные связи с российскими профильными ведомствами. Тем не менее британский Аргус законно получает конфиденциальную информацию и делится ею с оппонентами России, которые используют любые возможности для манипулирования рынком. Важно учитывать, что западные страны явно не скрывают своих целей. Помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам отметил, что их цель — препятствовать России в развитии новых энергетических проектов, которые могли бы приносить стране выгоды от экспорта. Это касается не только санкций против российских энергетических проектов, таких как "Арктика LNG 2", но и других видов ограничений. Их цель — не убрать российские углеводороды с рынка, а лишить Россию доходов от их экспорта.

Ситуация обостряется тем, что западные страны не могут сдерживать цены на нефть (резервы исчерпаны, союз ОПЕК+ стабилен), и "потолок" цен не действует. Однако британское агентство Аргус активно вмешивается в этот процесс и способствует манипуляциям с рынком. Российские ведомства пока не создали своего собственного ценового агентства, что приводит к значительным потерям бюджетных доходов. Цены, рассчитываемые Аргусом, значительно отличаются от результатов торгов на Санкт-Петербургской бирже.

#новости #политика #экономика #энергетика #нефть #мнение #опек #urals #промышленный шпионаж #ормузскийпролив
+
Написать комментарий (0)
Польша тайно нарушала антироссийские санкции
Европа столкнулась с проблемой нехватки древесины из-за антироссийских санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
30
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
5
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
78
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
4
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
2
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2

Популярные статьи

Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
130
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
74
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
16
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
2
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1

Сейчас обсуждают

Кирилл Навчевич
02:39
Рабочая карта
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
4erT
02:35
Ракеты крутятся, шекели мутятся.
Белый дом назвал иранский удар по Израилю «крайне безуспешным»
Серж Д
02:34
Оружейные корпорации уже готовяться потеснить лидеров списка самых дорогих компаний. Интересно будут ли когда нибудь публиковать доходы от оружейки ,это только начало, просто так не закончится простым...
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
Илья Коваленко
02:17
А меня другое интересует: почему она петляет по карте, как бык поссал ? Когда у нас научатся строить прямые дороги, как в Китае ?
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
Stas {3adpo_ot}
01:56
Интересно, где эти люди которые кричат с пеной на амуде? 🤣
Сервис NorthridgeFix каждый месяц ремонтирует 200 видеокарт RTX 4090 с расплавленными разъёмами
Listoman
01:54
Действительно, стоимость 1гб на hdd не может конкурировать с ssd, так как шляпная тарахтелка сдулась уже давно по всем параметрам)
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
glavhyilo
01:54
ещё голосом ии могут порно ролики озвучивать.ИИ-это развод потипу зелёных историй,демократии и т.д.
Актриса из Baldur’s Gate III пожаловалась на ИИ-синтез своего голоса
Артур Радунцев
01:21
Бред, это когда "Механически тоже можно открыть всегда, но это не желательно, можно стекла повредить".
Из-за обновления ПО девушка оказалась запертой в электромобиле Tesla на 40 минут
Женя Безфамильный
01:18
Молодцы поляки
Одиночные игры остаются приоритетом для компании CD Project
32Влад32
01:12
Израиль сколько уже бьется в микроскопической Газе? А ты говоришь - Иран в порошок сотрут.
Белый дом назвал иранский удар по Израилю «крайне безуспешным»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем