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Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной

Объявлено, что конференция по Украине — она же "саммит мира" — пройдет в Швейцарии 16-17 июня на курорте Бюргеншток на озере близ Люцерна.
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Идущий к своему завершению конфликт на Украине становится все более напряженным, и те кто, пророчил России поражение, вынуждены признать, что ошибались. В этой обстановке усиливаются призывы по принуждению России к миру. В апреле этот натиск должен достигнуть своего апогея на конференции по Украине, обозначенной организаторами как "саммит мира", которая пройдет в швейцарском курорте Бюргеншток 16-17 июня. Власти Швейцарии уже отправили приглашения, с надеждой собрать на этом мероприятии около 100 стран. 

По задумке организаторов, этот саммит станет вершиной процесса, начатого еще в 2022 году, когда коллективный Запад пытался навязать странам Глобального Юга давление на Москву. С начала 2024 года власти Швейцарии активно готовятся к проведению конференции. Выбор даты проведения мероприятия тщательно продуман: за день до старта саммита, то есть 15 июня, завершится встреча G7 в итальянском Риме. Это значит, что высшее руководство главных игроков коллективного Запада уже будет сосредоточено в одном месте, и им останется лишь сесть на самолет и отправиться в швейцарские Альпы, где их будут ожидать лидеры других стран Евросоюза и стран, входящих в североатлантический блок. Результатом будет участие 35 стран, включая европейские страны, не являющиеся членами НАТО.

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Цель мероприятия заключается в сборе максимального числа стран Глобального Юга за одним столом и совместном выдвижении общих условий для прекращения конфликта - в лучшем случае это требования, а в идеальном исходе — ультиматум.

Планируется провести это от лица не просто коллективного Запада, который уже многократно использовал все доступные методы давления на Россию, начиная от санкций и заканчивая поставками скрытого вооружения для киевского режима.

Именно из-за этого организаторам очень важно, чтобы подавляющее большинство на событии составляли именно не западные страны. Глава Украины уже заявил о предполагаемом присутствии на саммите около 80 стран, которые, на его взгляд, смогут добиться от России справедливого (с точки зрения запада) мира. План, который, по мнению организаторов, обещает успех, выглядит приблизительно так - 40 западных стран и как минимум 41 не западная. 

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Судя по цифрам, по всей видимости, да — даже если на саммит не прибудут главы стран Глобального Юга, непременно будут присутствовать их представители. Хотя, некоторые лидеры почтят мероприятие своим присутствием, вроде аргентинского президента Милея. Также на мероприятии почти обязательно появятся лидеры некоторых африканских стран, уже присоединившихся к западной позиции. Но для организаторов присутствие многих из этих стран — это всего лишь фон. Им важно, чтобы саммит посетили лидеры конкретных стран. Это принципиальное положение. Если они приедут в Швейцарию даже на уровне министров, это будет преимуществом для Запада. Во-первых, они смогут уверенно заявить, что "весь мир с ними", а во-вторых, большинство не западных государств ориентируются именно на эти страны.

Речь идет о Китае, Индии, Бразилии, ЮАР и Саудовской Аравии. МИД Швейцарии уже отметил, что находится в тесном контакте с этими странами. И если все эти страны почтят своим присутствием швейцарский саммит, у Запада возникнет уникальная возможность для пиара своих идей. Даже если окончательная декларация мероприятия в Бюргенштоке окажется неопределенной и вряд ли похожей на ультиматум Кремлю. Просто факт ее принятия позволит Западу утверждать, что все ключевые геополитические игроки собрались вместе, чтобы обсудить угрозу, исходящую от Москвы.

Но скорее всего эти надежды Запада, не сбудутся. Дело в том, что все страны, желанные Вашингтоном и Киевом на саммите, входят либо в БРИКС, либо в ШОС, а зачастую сразу в обе ассоциации. Поэтому, единственным мотивом, который мог бы побудить их присоединиться к запланированному на 16-17 июня мероприятию, это желание смягчить явно антироссийскую направленность саммита. Но даже само присутствие этих стран на мероприятии будет играть на руку Западу. Понимают это ключевые игроки с Глобального Юга. Поэтому в июне в Швейцарии не увидим ни Си Цзиньпина, ни других лидеров обозначенных стран. Что касается Китая, то можно с уверенностью сказать, что Пекин не пошлет даже свою делегацию в Бюргеншток. Возможно, Бразилия и Индия представят себя на саммите на уровне министров.

В истории уже были попытки принудить Россию к миру. Например, можно упомянуть коллективное давление европейских держав на Берлинском конгрессе, которое значительно сократило успехи России после Русско-турецкой войны. Но теперь ситуация совсем иная — Россия уже находится в состоянии конфронтации с Западом, который ведет его посредством третьих стран. Поэтому никакие попытки давления или ультиматумы со стороны Запада несут для Москвы никакого значения. Сегодня Западу не хватит сил организовать глобальную изоляцию России у его союзников. В мире произошли кардинальные изменения, и можно быть уверенным, что Россия сможет защитить свои интересы.


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россия украина сша политика санкции швейцария конфликт на украине западные страны глобальный юг саммит мира
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