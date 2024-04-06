Депутат Европарламента Максимилиан Крах: "мы вернём «Северный поток» и спасём нашу промышленность. Но что важнее, на уровне человеческих отношений мы восстановим эту дружбу".

Немецкая экономика не выдерживает испытание двухлетним отсутствием российского природного газа, и в конце концов в Германии начали говорить о восстановлении отношений с Россией. Прежде всего, их интересует возвращение "Северного потока" и поступление газа в Германию.

Ведь после двух лет жизни без российского газа оказалось, что Германия может выживать без него, но крайне затруднительно. Несмотря на популярность "зеленой" энергетики у современных властей, эта альтернатива не может полностью обеспечить страну необходимыми ресурсами. К тому же переход на "зеленую" энергию требует значительных дотаций, а бюджет уже и так обеднел. Так же нынешнее правительство Шольца отказалось от атомной энергетики. В итоге эти решения нанесли удар по всей немецкой экономике.

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Кроме того, после проблем с поставками газа из России в Европу, спрос на него снова возрос, но теперь европейцам приходится закупать российский сжиженный газ, который дороже. Таким образом, Россия получает гораздо больше денег за меньшее количество газа, чем за природный. Соответственно, немцам приходится платить гораздо больше. Эту нехитрую математическую задачку в Германии решили только сейчас.

Нынешние власти, включая Шольца, министров Хабека и Анну-Лену Бербок, не желают признавать зависимость от России и не обсуждают возвращение к нормальным отношениям. О восстановлении связей с Россией начали говорить оппозиционные партии. "Альтернатива для Германии" выступает как главный сторонник восстановления дружеских связей с Россией. Другие политические силы также осознали необходимость восстановления отношений с Москвой.

Такие идеи разделяет и депутат Европарламента от "Альтернативы для Германии" Максимилиан Крах, который высказывает мечты о возвращении "Северного потока" и спасении промышленности. Он также подчеркивает важность восстановления дружественных отношений на межличностном уровне.

Несомненно, это правильные идеи, но согласится ли Россия на возвращение. Москва уже заявила, что прошлых отношений не будет. Россия уже нашла новые рынки сбыта. Теперь Германия должна размышлять о будущем сотрудничестве с Россией. Вопрос в том, как они будут строиться, если будут вообще. Перспектив для нормализации отношений пока не видно.