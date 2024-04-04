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gotreksson
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
Пресс-служба РЖД: Завершили реконструкцию станции Пурикан в Амурской области. Она расположена на рокаде Бамовская – Тында, которая соединяет БАМ и Транссиб.

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Железная дорога, соединяющая Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб, продолжает быть узким горлышком Восточного полигона, создавая трудности при вывозе угля из знаменитого Кузбасса и Хакасии по Западному БАМу. Но в последнее время эта линия претерпевает огромные изменения. В апреле 2024 года РЖД объявили о завершении реконструкции станции Пурикан, которая теперь способна принимать поезда протяженностью более ста вагонов и массой более 7,1 тысячи тонн. Этот участок является частью БАМа — Бамовской-Тындинской перемычки, строительство которой началось в далеких 1970-х годах. Поезда начали прокладывать свой путь в это направление в конце осени 1976 года (открыли рабочее движение), а следующим годом «железную дорогу» официально ввели в эксплуатацию.

В далеком 1979 году путь достиг Беркакита (Нерюнгри), и эта ветка вошла в историю как Малый БАМ. Реализация проекта велась в крайне трудных горно-геологических и климатических условиях. На протяжении 300 километров пришлось возвести 120 мостов. Опоры этих мостов в некоторых случаях строились с учетом будущего расширения железной дороги, хотя на начальном этапе был проложен один путь.

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Строительство обновленного участка Бамовская-Тында началось в 2014 году. Первоначально планировали завершить работы к концу прошлого десятилетия, но сроки были пересмотрены. В общей сложности на территории планируется построить более 120 километров вторых путей и около 50 мостов, благодаря чему пропускная способность линии вырастет вдвое - с 25 до 50 пар поездов в сутки.

В апреле 2024 года РЖД объявили об успешной завершении реконструкции станции Пурикан. В процессе работ было высыпано целых 38 тысяч кубических метров земли, уложено 2,7 километра пути (включая строительство дополнительной платформы и удлинение двух существующих путей) и установлено семь стрелочных переводов. Также был построен мост через Малый Ольдой, а также проведена модернизация систем связи и энергоснабжения. Это новое инфраструктурное развитие позволит сократить маневровые операции на станции до минимума; обслуживать длинные составы поездов. Работу выполнили профессионалы из компании "Бамстроймеханизация" (входящей в Национальный проект строительства). До конца года на участке Бамовская-Тында планируется ввести в эксплуатацию еще десять объектов.

Недавно в государственной компании было объявлено о начале третьего этапа модернизации Восточного полигона и представлен план строительства крупнейших объектов на Байкало-Амурской магистрали, включая второй северный тоннель.

#новости #ржд #бам #амурская область #транссиб #кузбасс #малый бам #нерюнгри #пурикан #хакасия
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