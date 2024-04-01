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gotreksson
Минцифры предложит ограничить круг IT-компаний с налоговыми льготами
NTERFAX.RU: Минцифры рассчитывает на продление льготы по налогу на прибыль для IT-компаний, но планирует предложить ограничить число ее получателей, исходя из их выручки, сообщил в Госдуме глава министерства Максут Шадаев.

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Максут Шадаев, главы Минцифры высказал интересное заявление, о возможной корректировке налоговых льгот для IT-компаний с 2025 года. В настоящее время для компаний, включенных в реестр, действует нулевая ставка налога на прибыль (вместо 20%) и сниженная ставка страховых взносов (7,6% вместо 14%).

Осенью прошлого года Шадаев уже говорил о том, что его ведомство настаивает на продлении льгот и после 2024 года. По его словам, Минфин снова стремится урезать налоговые преимущества отрасли:

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Существует предположение о том, что компании, инвестируя дополнительные средства в свое развитие, либо компенсировали потери от налогов, либо приблизились к сопоставимым цифрам. Мы договорились с Минфином о том, что в ходе конкретных расчетов постараемся доказать, что налог на прибыль в среднесрочной перспективе приносит экономике больше выгоды, чем прямые доходы в бюджет. Шадаев представил все логично. IT-индустрия растет стремительными темпами, компании активно инвестируют в свое развитие и персонал. После 2022 года в свете ухода западных компаний вопрос развития отечественной IT-отрасли стал еще более актуальным. Это имеет значение как с точки зрения национальной безопасности, так и с экономической перспективы (импортозамещение). Наши продукты становятся все более конкурентоспособными. В некоторых областях (например, в области информационной безопасности) российские компании занимают лидирующие позиции на мировом рынке. Однако работы еще предстоит много, особенно в части оборудования.

По данным на 2023 год, общая выручка IT-компаний выросла на 43% до 5,5 триллиона рублей, а выручка от собственных продуктов и услуг увеличилась на 30,9% до 2,8 триллиона рублей. Следует так же отметить, что доля IT-индустрии в ВВП страны растет. По итогам 2023 года она составила 1,98% (+0,22%). Развитие отрасли происходит с высокой скоростью.

Одним из главных факторов, помимо ухода западных компаний, стали упомянутые выше налоговые льготы. Их отмена сейчас приведет к замедлению развития отрасли, что отразится на всей экономике.

Позиция Минфина, к сожалению, остается жесткой. Это можно судить по готовности Минцифры искать компромисс. Предложение Шадаева ограничивать льготы для компаний в зависимости от выручки кажется не очень логичным. Следует обращать внимание не только на объем выручки, но и на соотношение инвестиций к доходам. Возможно, льготы должны предоставляться компаниям с более высокими инвестициями.

Придется подождать и посмотреть, смогут ли Минцифра убедить Минфин хотя бы частично сохранить налоговые льготы. Ситуация, к сожалению, уже не будет так оптимистичной для отрасли, как ранее.

#новости #экономика #бизнес #минцифры #налоги #бюджет #минфин #it-компании #максут шадаев #налоги россии
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