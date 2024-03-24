Комитет госзаказа Хабаровского края на аукционе рассчитывает найти компанию, которая поднимет со дна затонувшие суда. Они должны были очутиться на суше еще пару лет назад.

Контракт на поднятие судов — буксира "Южный", теплохода "Грин Тайгер" и двух плашкоутов — со дна Японского моря в бухте Ванино будет выполнен победителем госторгов, результаты которых будут объявлены в конце марта. Окончание работ запланировано к 31 декабря 2024 года, с начальной ценой контракта в размере 130 миллионов рублей.

Подрядчик, согласно документации на портале государственных закупок, перед началом подъема судов должен провести осмотр затонувшего имущества, сделать фотографии и предоставить минимальную информацию о состоянии техники. Также победитель аукциона обязан гарантировать сохранность ценных остатков. Технический директор судостроительного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) Сергей Мазурик пояснил, что материалы поднятых судов могут быть использованы по-разному: что-то можно восстановить, а что-то отправиться как металлолом. Целостность затонувших кораблей зависит от параметров окружающей среды, включая течения и температуру.

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Буксир "Южный" - это нефтебункеровоз, построенный в 1988 году и имеющий длину почти 30 метров. В 2018 году его цена составляла 5,3 миллиона рублей. Информации о причинах его крушения в Японском море не обнаружено.

Теплоход "Грин Тайгер", по данным Министерства природных ресурсов, лежит на дне с прошлого века. По справке министерства, он был выброшен на мель примерно в 1995 году во время шторма.

Несколько затонувших судов должны были быть подняты ранее. Буксир "Южный" и теплоход "Грин Тайгер" (оба с грузоподъемностью 50 тонн) перечислены как затонувшее имущество в списке, утвержденном Минтрансом России. Их подъем был запланирован как на 2022, так и на 2023 год.

Поднятие судов осуществляется в рамках федеральной программы "Генеральная уборка", на которую в 2024 году выделено 1 миллиард рублей.

Ранее Mashnews сообщал о том, что Сахалинская область объявила тендер на подъем китайского сухогруза "Синг Юань" со дна Татарского пролива. Фирма "Дальспецснаб" выиграла тендер на утилизацию судна за 70,2 миллиона рублей, несмотря на то, что начальная цена контракта составляла 167 миллионов рублей.