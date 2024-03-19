Shukan Gendai: японские компании до сих пор продолжают свою деятельность в России, несмотря на все обвинения в их адрес.

Ландшафт современного бизнеса находится в постоянном напряжении. Несмотря на сложную ситуацию на Украине, западные страны продолжают вводить экономические санкции против Москвы, что оказывает давление на российскую экономику. В свете этих событий компании, продолжающие работу в России, сталкиваются с острой критикой.

Многие иностранные компании, включая японские организации, не прекратили свою деятельность на рынке России. Йельский университет США ведет наблюдение за деятельностью глобальных компаний в России. Как показывают данные Йельского университета, на март 2024 года в России зарегистрировано около 1640 глобальная компания. Из них лишь 372 полностью покинули рынок России, в то время как остальные лишь сократили свою деятельность. Среди этих компаний 79 японских, продолжающих присутствовать на рынке.

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При анализе различных отраслей становится очевидным, что фармацевтическая индустрия оказалась вне поля зрения санкционной политики с гуманитарной точки зрения. Это, вероятно, объясняет наличие 162 иностранных фармкомпаний, продолжающих работать в России. Среди них нет тех, кто полностью покинул страну, хотя некоторые поставили свой бизнес "на паузу". 114 фирм продолжают активное ведение дел на российском рынке, включая японские компании.

Решения в сфере фармацевтики оставлены на усмотрение самих компаний без настоятельных просьб политиков, что делает для них сложным решение об уходе из России. По данным исследовательской компании KSE, объем российского фармрынка составляет 2,6 триллиона рублей.

Получение иностранной валюты через экспорт энергоресурсов является важным источником дохода для России, и эта практика ставит под сомнение критику международного сообщества в свете военных операций на Украине. Несмотря на широко распространенную критику, Япония не принимает активного участия в осуждении этой практики. Причина в том, что среди компаний, фигурирующих в "черном списке", есть 13 японских компаний.

Несмотря на сложности политической обстановки, ряд иностранных компаний продолжают активно вести свой бизнес в России, находя пути для сотрудничества и развития в различных отраслях экономики.