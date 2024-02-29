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gotreksson
На Чукотке построят автодорогу к Баимскому ГОКу
Vostok.Today: проект освоения Баимской рудной зоны в Чукотской автономии обрастает инфраструктурой. Правительство России выпустило распоряжение об условиях строительства всесезонной дороги к месторождению.

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Проект освоения Баимской рудной зоны(БРЗ) в Чукотской автономии активно развивается, а его инфраструктура становится все более сложной. С целью обеспечения отгрузки продукции с горно-обогатительного комбината(ГОК), который планируется построить, необходимо проложить всесезонную автодорогу от города Билибино до мыса Наглейнын.

Кроме этого, планируется использовать этот маршрут для доставки грузов не только Билибино, но и для других близлежащих населенных пунктов. В связи с этим, правительство страны выдало распоряжение о строительстве этой дороги на основе частно-государственного партнерства с использованием механизма концессии. ООО "Полярный экспресс", входящая в структуру ГДК "Баимская", возьмется за строительство и эксплуатацию этой дороги. Также в рамках проекта создается морская инфраструктура для отгрузки с Баимского месторождения. В конце 2023 года правительство выбрало подрядчика, который будет заниматься реконструкцией порта в Певеке. Федеральный центр выделили почти 28 млрд рублей из бюджета на обновление морской гавани.

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Проект освоения БРЗ также предусматривает разработку месторождения "Песчанка" - одного из крупнейших месторождений меди в мире. Общий объем переработки руды составит более 65 млн тонн, а комбинат будет выпускать 1,5 млн тонн концентратов металлов в год. Запуск месторождения запланирован на 2027 год, а выход на полную мощность ожидается в 2028 году. Предполагается, что ресурсы месторождения "Песчанка" составляют более 9 млн тонн меди.

Баимский проект является важной программой региона и имеет значительное влияние на экономику Чукотского автономного округа. Губернатор Владислав Кузнецов рассказал, что общая сумма инвестиций в регион более 197 млрд рублей. В результате этих вложений уже создано более 4000 рабочих мест, и планируется создание еще 13 000 рабочих мест для местных жителей.

Один из основных факторов успеха этого проекта - использование преференциальных мер, которые привлекают инвесторов в регион. За последние годы количество соглашений с инвесторами на Чукотке выросло более чем в два раза. Сегодня в регионе реализуется около 98 проектов с применением преференциальных условий. Постройка Баимского ГОКа является одним из самых масштабных проектов в рамках этих инвестиций.

Развитие инфраструктуры и успешная реализация БРЗ являются важным шагом в обеспечении дальнейшего социально-экономического развития Чукотки. Что также способствует созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни местных жителей. С учетом активной поддержки федерального правительства, можно с уверенностью сказать, что Чукотка станет флагманским регионом развития в Крайнем Севере России.

#новости #экономика #рабочие места #строительство дорог #чукотка #гок #баимский проект #билибино #наглёйнгын #полярный экспресс
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