Всемирная ассоциация производителей стали, собирающая данные по 71 стране мира, опубликовала пресс-релиз результатов 2023 года.

В последние годы производство стали в большинстве западных стран показывало негативные тенденции, в то время как крупнейшие азиатские страны, за исключением Японии, продолжали расти. В России, несмотря на ограничения, сталевары все еще удерживают хорошие позиции, но уже начинают чувствовать нехватку мощностей.

Интересно, что данные Всемирной ассоциации производителей стали подтверждают, что в 2020 году случились сдвиги в мировом рынке стали. Китай достиг своего пика и сейчас снижает производство, так же как и Япония, Германия и Южная Корея. Однако Индия и Иран продолжают расти. США колеблется на отметке 87 миллионов тонн, а Россия показывает вторые лучшие результаты в своей истории, но так и не может подняться в ТОП-5, обогнав США или Японию.

Говорят, что мощности сталепроизводства загружены на 100%, и вероятнее всего 77 миллионов тонн в год - это предел. Но несмотря на относительно хорошие результаты русской сталелитейной промышленности, у нее также есть серьезные проблемы. Внутренний рынок сталеваров расширяется благодаря импортозамещению, но и здесь возникают сложности из-за недостатка опыта, что приводит к высокому проценту брака в поставках. Но российские комбинаты все равно выпускают сталь и демонстрируют свою конкурентоспособность.

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В отличие от России, Британия сталкивается с серьезными трудностями в промышленности стали. Сталепроизводство в стране резко сократилось в последние десятилетия и продолжает уменьшаться. Этот тревожный тренд отражается как в цифрах производства стали в миллионах тонн, так и в производстве на душу населения. Британия, которая когда-то была "мастерской Запада", теперь не может предложить многое мировому рынку. Британский фокус на финансовом секторе получил удар после крупных финансовых мошенничеств, связанных с русскими клиентами. Это снижает доверие к британской финансовой системе и уменьшает потенциал экономического роста.

Не только Британия, но и Франция и Германия также сталкиваются с проблемами в промышленности. Деиндустриализация стала явной тенденцией, даже в такой стране как Испания, где солнечная энергия должна была стать новым источником развития. Уменьшение спроса на электроэнергию со стороны промышленных потребителей Испании сказалось на сталепроизводстве в стране.

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Мировой рынок стали продолжает меняться, и Азия все больше укрепляет свои позиции, в то время как Запад сталкивается с проблемами. Россия сохраняет конкурентоспособность, но наш рынок также сталкивается с серьезными проблемами и не может достичь высоких позиций в мировом рейтинге производства стали. Российские сталевары продолжают работать и расширять свои возможности на внутреннем рынке. И есть высокая вероятность, что наши сталевары преодолеют сложности и наберутся бесценного опыта.