В Москве построят новый небоскреб А+ класса. Строительные работы стартуют в первом квартале 2024 года.

В мире живут идейные люди, стремящиеся достичь новых высот буквально и фигурально. Вот уже давно миром правит тренд на строительство гигантских небоскребов. Каждый год строители повышают планку, пытаясь создать нечто уникальное и впечатляющее. В их работе скрыт не только высочайший уровень мастерства, но и колоссальные умственные и физические усилия многих специалистов, включая инженеров, проектировщиков и других представителей смежных профессий.

Но как это часто бывает, есть момент, когда строительство таких монументальных сооружений становится просто нерациональным и требует огромных финансовых затрат. Например, в Китае на законодательном уровне запрещено возводить небоскребы выше 400 метров. Вполне понятно, что финансовая нагрузка на поддержание и эксплуатацию таких сооружений становится несбалансированной. Но даже при таких ограничениях, строителям удаётся создавать настоящие чудеса архитектуры. Так, в Москве в рамках международного делового центра «Москва-Сити» скоро начнётся строительство нового яркого представителя этого тренда. В мае 2023 года на выставке «АРХ Москва» компания «Галс-Девелопмент» представила проект 80-этажного офисного здания класса А+. Не вызывает сомнений, что строительство этого небоскреба станет ещё одной вершиной в истории архитектуры столицы.

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Одним из ключевых элементов его дизайна является развязка, которая соединит небоскреб с мостом Багратион. По задумке архитекторов, оно станет новым символом «Москва-Сити» и завершением моста, уникально расположившись на видовой точке возле реки.

Сергей Чобан, управляющий партнер архитектурного бюро СПИЧ, говорит: «Работая над архитектурным обликом этого небоскреба, мы ориентировались на передовую мысль и образы архитектуры русского авангарда... Архитектура этой башни отражает концепцию вертикального города, где сочетается множество различных функций… При взгляде на здание мы должны угадать ту внутреннюю жизнь, энергию, которая в нем заключена и которая является частью его архитектуры».

Ожидается, что новый МФК будет обладать всеми преимуществами класса А+, предлагая премиальные условия для своих жителей и посетителей. Здесь будут установлены высокотехнологичные лифты, системы воздухообмена и водоочистки, а доступ к зданию будет осуществляться с использованием современных бесконтактных технологий. В лобби и общественных зонах будет обеспечен высокоскоростной Wi-Fi, а сигнал сотовой связи будет усилен. Это всего лишь некоторые из решений, применяемых в этом современном небоскребе.

Кроме того, новый небоскреб будет идеально вписываться в существующую архитектурную среду Москва-Сити. Его фасад будет представлять собой комбинацию стекла, металла и резьбы на белом камне. Благодаря этому сооружение будет привлекать внимание и подчеркивать свое преимущество среди других зданий комплекса.

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Строительство нового небоскреба в Москве — это не просто еще один проект, это знаковое событие, которое отражает мощь и развитие России. Каждая новая высота, достигнутая архитекторами и инженерами, становится новым рекордом в истории строительства и прогресса нашей страны.