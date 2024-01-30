Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
«Галс-Девелопмент» представила проект и объявила о строительстве небоскреба класса А+
В Москве построят новый небоскреб А+ класса. Строительные работы стартуют в первом квартале 2024 года.

реклама

В мире живут идейные люди, стремящиеся достичь новых высот буквально и фигурально. Вот уже давно миром правит тренд на строительство гигантских небоскребов. Каждый год строители повышают планку, пытаясь создать нечто уникальное и впечатляющее. В их работе скрыт не только высочайший уровень мастерства, но и колоссальные умственные и физические усилия многих специалистов, включая инженеров, проектировщиков и других представителей смежных профессий.

Но как это часто бывает, есть момент, когда строительство таких монументальных сооружений становится просто нерациональным и требует огромных финансовых затрат. Например, в Китае на законодательном уровне запрещено возводить небоскребы выше 400 метров. Вполне понятно, что финансовая нагрузка на поддержание и эксплуатацию таких сооружений становится несбалансированной. Но даже при таких ограничениях, строителям удаётся создавать настоящие чудеса архитектуры. Так, в Москве в рамках международного делового центра «Москва-Сити» скоро начнётся строительство нового яркого представителя этого тренда. В мае 2023 года на выставке «АРХ Москва» компания «Галс-Девелопмент» представила проект 80-этажного офисного здания класса А+. Не вызывает сомнений, что строительство этого небоскреба станет ещё одной вершиной в истории архитектуры столицы.

реклама

Одним из ключевых элементов его дизайна является развязка, которая соединит небоскреб с мостом Багратион. По задумке архитекторов, оно станет новым символом «Москва-Сити» и завершением моста, уникально расположившись на видовой точке возле реки.

Сергей Чобан, управляющий партнер архитектурного бюро СПИЧ, говорит: «Работая над архитектурным обликом этого небоскреба, мы ориентировались на передовую мысль и образы архитектуры русского авангарда... Архитектура этой башни отражает концепцию вертикального города, где сочетается множество различных функций… При взгляде на здание мы должны угадать ту внутреннюю жизнь, энергию, которая в нем заключена и которая является частью его архитектуры».

Ожидается, что новый МФК будет обладать всеми преимуществами класса А+, предлагая премиальные условия для своих жителей и посетителей. Здесь будут установлены высокотехнологичные лифты, системы воздухообмена и водоочистки, а доступ к зданию будет осуществляться с использованием современных бесконтактных технологий. В лобби и общественных зонах будет обеспечен высокоскоростной Wi-Fi, а сигнал сотовой связи будет усилен. Это всего лишь некоторые из решений, применяемых в этом современном небоскребе.

Кроме того, новый небоскреб будет идеально вписываться в существующую архитектурную среду Москва-Сити. Его фасад будет представлять собой комбинацию стекла, металла и резьбы на белом камне. Благодаря этому сооружение будет привлекать внимание и подчеркивать свое преимущество среди других зданий комплекса.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Строительство нового небоскреба в Москве — это не просто еще один проект, это знаковое событие, которое отражает мощь и развитие России. Каждая новая высота, достигнутая архитекторами и инженерами, становится новым рекордом в истории строительства и прогресса нашей страны.

#москва #строительство #архитектура #офис #строительство небоскребов #небоскребы #москва-сити #офисная работа #арх москва #галс-девелопмент
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
3
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
2
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
3
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
33
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
3
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
+
Квантовый компьютер Академии Синика мощностью 5 кубитов теперь доступен онлайн
1
Microsoft представит аналог Xbox контроллера DualSense
+

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
83
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
86
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
7
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
86
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
+
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
9
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
1

Сейчас обсуждают

palkovvodec
00:57
пущай яндекс маркет долю наращивает за счёт оборзевшего вилдбериса, у них всё норм, проверял
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
MoKotik
00:50
А когда у них память умирала?
Смартфон Xiaomi 15 проходит внутреннее тестирование с Snapdragon 8 Gen 4
Mur
00:49
М-Ь-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-СО!!!
Зеленский: число украинских военнослужащих превышает 800 000 человек
Sash33
00:47
О чём спор, болезные, кого из вас семейка китайских мошенников меньше обманула?
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
lesik78
00:38
Вам ответили из Ирана: "иди в жопу, проверили, не канает"
Выпущена первая материнская плата GM7-2602-02 полностью китайского производства
lesik78
00:37
Кто возбухал, что ростех задорого продает?
Выпущена первая материнская плата GM7-2602-02 полностью китайского производства
Max Selten
00:36
Абсолютно любые, если с Ютуба, рисуют больше чем есть у меня. Скорее всего, из-за наличия pci 4 (у меня 3). Да мне это в целом не надо, я же вижу что она мне выдает прямо сейчас)
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
mukmsk
00:34
Гадание на кофейной гуще с выводами из ничего.
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Никита Никитенко
00:32
Абсолютно любой тест, где написанны: "RTX 4060", "1080P" и "Max Settings" вместе. Или тебе конкретные ссылки предоставить?
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Boris Kopyltsov
00:29
Для синхронизации BitcoinCore требуется: 1)1Гбит/с интернет канал 2)процессор, не ниже i7-8700/r7-1700, или выше. 3)Raid-0 NVME SSD Gen5 Прошу обратить внимание на 3-ий пункт.
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем