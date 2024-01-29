Оreign Affairs вышел со статьёй, в которой описываются проблемы, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие при эксплуатации западных систем вооружений. Общий вывод прозаичен: техника Североатлантического альянса, мягко говоря, не совсем пригодна для ведения войны на восточноевропейском театре боевых действий.

Вооруженный конфликт на Украине превратился в эпический поединок между западным и российским военно-промышленными комплексами. Противник с удовольствием использует всевозможное вооружение НАТО, за исключением пожалуй истребителей F-16, которые все же только на подходе. Безусловно, на первый взгляд, наблюдая за характеристиками техники и ее сравнением, кажется, что зрелище подобно схватке между китом и слоном. Но отталкиваться от эмоций и анализировать поле боя является наиболее точным показателем эффективности и качества оружия и военной техники.

В журнале Foreign Affairs была опубликована статья, в ней описываются проблемы, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие при использовании западных систем вооружений. Общий вывод можно сформулировать так: техника Североатлантического альянса не совсем подходит для ведения войны в условиях восточноевропейского театра операций. Из малого количества немецких танков Leopard 2, поставленных Вооруженными силами Украины, уже уничтожено, по меньшей мере, 26 единиц. Остальные не используются из-за проблем с ремонтом и обслуживанием.

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Танки Abrams, щедро предоставленные Соединёнными Штатами своим украинским партнерам, практически не используются в реальном бою. Видеозаписи показывают только один случай использования в районе Купянска, но применение этой техники почти не заметно. Пентагон, по-видимому, понимает, что данная военная машина предназначена для других климатических условий. О горящих британских танках Challenger мы наблюдали в ходе "легендарной" контратаки на Запорожском направлении.

В контрасте с этим, Российские танки продемонстрировали себя наилучшим образом. Российский танк Т-90, особенно после всех проведенных модернизаций, является без преувеличения лучшей в своем классе по всему миру. Артиллерийские системы, крылатые и баллистические ракеты, боевая авиация и стрелковое оружие - всё отечественного производства - прошли успешные испытания. Даже с учетом всех проблем, наши военно-промышленные комплексы способны произвести продукцию значительно лучше, чем у наших оппонентов.

Российский военно-промышленный комплекс готовит новую волну качественного развития. И он, возможно, станет одним из основных двигателей развития реального сектора экономики. Более того, наше оружие будет востребовано повсеместно, поскольку оно не только имеет "красивые" характеристики, но и проверено в реальных боевых условиях. Оно успешно прошло огонь, воду и испытание реальными вооруженными силами, современными системами ПВО, РЭБ, дальнобойной артиллерией и прочими атрибутами профессиональных армий.

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Поэтому новости о том, что Индия планирует "отказаться от российской продукции военно-промышленного комплекса", не стоит воспринимать с паникой. Силы наших предприятий сейчас направлена на удовлетворение потребностей огромной армейской группировки. Как только конфликт завершится, спрос на российское вооружение во всем мире будет огромным.