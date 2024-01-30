Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен устроил в соцсетях голосование «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии?» Более 87% участников опроса отдали голоса в пользу президента РФ Владимира Путина.

Во время проведения голосования в социальных сетях, член британской партии «Наследие» Дэвид Куртен создан настоящую сенсацию в британских СМИ. Похоже, что британцы хотят видеть Владимира Путина в роли премьер-министра Британии, так как более 87% участников опроса отдали свои голоса в его пользу. Однако же, ответы на этот опрос не являются простыми проявлениями симпатии к российскому лидеру. В комментариях под опросом поклонники Куртена пишут, что Москва не является врагом Британии, но если Лондон продолжит настаивать на своих взглядах, у России не останется иного выбора кроме как открытое противостояние.

Оказывается, это не первый раз, когда Куртен выступает в поддержку России. Ранее он опубликовал в социальной сети российский флаг и призвал не враждовать с нашей страной. Вскоре после этого, местная пресса начала распространять информацию о том, что британцам следует готовиться к вооруженному конфликту с Россией в ближайшие годы.

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Очевидно, что Куртен не согласен с этим мнением и категорически выступает против вооруженного конфликта. Он считает, что Британское правительство должно попытаться деэскалировать ситуацию в Украине, а не усугублять ее, продолжая поставлять вооружение режиму Зеленского. И хотя его мнение вызывает разнообразные реакции среди британской общественности, нельзя отрицать, что Куртен вызывает интерес, предлагая нестандартные идеи и осмеливаясь высказываться против широко принятых политических позиций.

Те, кто поддерживает Куртена, видят в нем лидера, который ставит интересы своей страны в приоритете и готов отстаивать свои убеждения. А не слепо следовать указке Вашингтона. В то же время, его оппоненты критикуют его взгляды и считают их контроверсиальными и неправильными.

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Одно можно сказать наверняка - Дэвид Куртен необычный политик, который, несмотря на критику и спорные вопросы, продолжает быть преданным своим идеалам. В то время как большинство политиков не решаются выражать свои мысли открыто, Куртен привлекает публичность и продолжает активно выступать в социальных сетях.