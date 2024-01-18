Теория предполагает, что на Землю в серии мелких столкновений упало такое множество астероидов (мелкие тела до 100 километров в диаметре), что от нее откололись обломки, впоследствии собравшиеся в Луну.

Недавно интерес к Луне вновь вспыхнул после долгого периода забвения, и совершается новый шаг в освоении нашего ближайшего соседа в космосе. В проекты строительства обитаемых баз на Луне вкладывается огромное количество усилий и ресурсов. Однако, чтобы создать такие базы, необходимо одно важное условие – доступность воды, которая может быть в виде льда. Ранее считалось, что лунный лед присутствует только в кратерах, расположенных близ Южного полюса. Это объяснялось тем, что на протяжении миллионов лет на Луну падали ледяные кометы. Но российский физик Николай Горькавый, работающий в США, провел свое собственное исследование и пришел к новым выводам. По его мнению, на Луне может находиться гораздо больше льда, чем ранее предполагалось. Возможно, на поверхности спутника есть столько много льда, что практически все его пространство может быть привлекательно для размещения долговременных баз.

Теорий о происхождении Луны существует несколько, но ни одна из них не может объяснить все наблюдаемые особенности спутника. Так, аккреционная гипотеза не объясняет химический состав и плотность Луны, мегаимпактная гипотеза не предоставляет информации об образовании лунного ядра и геологической истории поверхности, а гипотеза двойной планеты не объясняет происхождение легких элементов на Луне.

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Свою теорию Горькавый предложил еще в 2007 году. Он объяснил, что Луна и спутники астероидов образовались в результате серии мелких столкновений астероидов с Землей. Этот процесс привел к отделению обломков, которые впоследствии собрались в Луну.

По его теории, вокруг Земли должен был остаться аккреционный диск, из которого астероиды выбивали обломки. Обломки, вращающиеся вместе с Землей, сталкивались с материалом аккреционного диска, что приводило к потере энергии. В итоге, обе группы обломков снизили скорость вращения и объединились в единую Луну.

Если теория Горькавого верна, то на Луне может содержаться значительное количество воды, и ее состав будет схож с земной. Для проверки этой гипотезы был разработан аппарат VIPER, который в ближайшем будущем проведет анализ лунной воды, собранной у Южного полюса. Результаты этого исследования станут дополнительным доказательством в пользу теории Горькавого.

Но в случае подтверждения теории мультимпакта, при строительстве посадочных площадок и баз на Луне придется учитывать особенности полярных регионов. Грунт в этих районах несет в себе вечную мерзлоту. Понимая это, необходимо будет новый подход к созданию оснований и фундаментов, чтобы предотвратить таяние мерзлоты под воздействием тепла от модулей базы.

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Исследования Горькавого могут изменить наше представление о Луне и сделать ее более доступной для длительного пребывания человека. Если его теория подтвердится, то ресурсы для поддержания жизни на Луне, такие как вода и воздух, будут более доступными и использование этих ресурсов будет эффективнее.