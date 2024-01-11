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gotreksson
Россия до 2028 года потратит 14 трлн рублей на строительство и обновление дорожных объектов
Правительство РФ обновило план дорожного строительства на ближайшие пять лет. Сообщение о подписании премьер-министром Михаилом Мишустиным соответствующего постановления появилось сегодня на сайте кабинета министров.

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В ближайшие пять лет в России будет осуществлена масштабная программа по строительству, ремонту и реконструкции автодорог, на которую будет потрачено свыше 14 трлн рублей. Эти действия станут частью стратегии развития транспортной инфраструктуры страны до 2028 года. Важным шагом в этом процессе будет развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север – Юг».

Трасса «Россия» запланирована быть транснациональным проектом, протяженность которого составит около 12 тысяч километров. Этот автомобильный маршрут соединит Санкт-Петербург с Приморьем, проходя через Казахстан, Китай, Монголию и КНДР. Основную роль в этом коридоре сыграют автодороги М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Кроме того, до 2024 года планируется дотянуть М-12 до Тюмени. По проекту, уже в 2030 году возможно преодолеть весь маршрут без остановок на светофорах и участков через города и села.

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Транспортный коридор «Север – Юг» также ожидает больших изменений. В рамках этого проекта планируется строительство объездов для городов Астрахани, Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Кроме того, в ближайшие пять лет запланировано строительство новых автодорог вокруг Анапы, Саратова, Орла, Канска, Усолье-Сибирского, Гудермеса, Грозного, Рязани, Спасска, Иваново, Липецка, Пскова, Майкопа, Приозерска и Южно-Сахалинска.

Помимо этих проектов, в документе упоминаются и такие крупные искусственные сооружения, как мост через Калининградский залив и мост через реку Лену в Якутске. Также планируется строительство мостов через реку Волгу в Твери и Волгограде. Аналогичные объекты планируют возвести в Сургуте, Кирово-Чепецке, Рязанской области и Вологде.

В 2023 году Россия установила рекордное количество построенных, отремонтированных и приведенных в нормативное состояние дорог. Было проложено более 31 тыс. километров федеральных, региональных и малых дорог, а общая площадь дорожного полотна составила 188 млн квадратных метров. Ожидается, что в 2024 году эти показатели только увеличатся.

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Строительство, ремонт и реконструкция автодорог являются значимым шагом для развития транспортной инфраструктуры России. Они позволят связать различные регионы страны, снизить дорожную нагрузку на мегаполисы и улучшить условия для жителей и бизнеса. Но, обновление дорожной инфраструктуры необходимо продолжать и после выполнения текущей программы, чтобы обеспечить устойчивое развитие транспортной системы в будущем.

#россия #новости #дороги #м-12 #саратов #м-11 #север – юг #астрахань #ремонт дорог #строительство мостов
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