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gotreksson
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
ТАСС: Ростех приступил к испытаниям опытного образца газотурбинного двигателя АЛ41СТ25 для "Газпрома" мощностью 25 МВт на предприятии Объединенной двигателестроительной госкорпорации (ОДК).

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В Уфе стартовали стендовые испытания инновационного газотурбинного двигателя АЛ41СТ25, и это действительно важное событие для отечественной промышленности и энергетики. Разработка этого двигателя проходила на дочернем предприятии “Объединенной двигателестроительной госкорпорации” по заявке “Газпрома”, что уже говорит о его серьезности и значимости.

Главное преимущество АЛ41СТ25 заключается в его высокой эффективности. Расчетный КПД этого двигателя составляет 39,1%, а это значительно превышает показатели существующих аналогов в данном классе мощности, где КПД обычно не превышает 38,5%. И самое интересное, эта эффективность еще можно увеличить до 40% - это поистине революционное достижение, которое поможет сделать нашу энергетику еще более экономичной и экологически безопасной.Дополнительным преимуществом данного двигателя являются его компактные размеры, а также использование электронного блока управления. Благодаря этому, монтаж и ввод в эксплуатацию двигателя происходят с высокой скоростью, что особенно важно в современных условиях, когда каждая минута имеет значение.

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Ранее в нашей стране не создавались подобные виды оборудования, что делает достижение еще более значимым. Данная разработка открывает новые возможности для развития отечественной промышленности и энергетики. Мы становимся самодостаточными в производстве инновационного оборудования, что позволяет не только сэкономить средства на его импорте, но и создавать новые рабочие места.

Также стоит отметить, что опытно-промышленную эксплуатацию двигателя планируется провести на компрессорной станции “Арская”, которая принадлежит “Газпрому трансгазу Казань”. Это будет еще одна важная проверка нашей разработки в реальных условиях, и уверены, что АЛ41СТ25 успешно справится с поставленными задачами.

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Успешный старт стендовых испытаний инновационного газотурбинного двигателя АЛ41СТ25 открывает новую эру для отечественной промышленности и энергетики. Мы начинаем выпускать высокоэффективное, компактное и экологически безопасное оборудование собственного производства, что говорит о нашем техническом прогрессе. Надеемся, что это только начало и наши инженеры будут продолжать создавать инновационные разработки, которые помогут сделать нашу страну еще сильнее и экономически самодостаточной.

#россия #новости #энергетика #ростех #газпром #одк #одк-авиадвигатель #уфа #ал-41ст-25 #индустриальный двигатель #ал41ст25
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