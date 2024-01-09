Западные эксперты считают, что в 2024 году все принятые меры по ограничению добычи нефти ударят по рынку разом, из-за чего последствия окажутся куда сильнее. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что рост цен на сырье может произойти внезапно и резко. Разрыв бомбы замедленного действия может вызвать коллапс на мировом нефтяном рынке.

Временная стабильность цен на нефть могла создать иллюзию у Вашингтона о наличии контроля над ситуацией на мировом рынке. Но, все это скоро может рухнуть, предупреждают эксперты. Ожидается, что уже этой зимой последствия прошлых ошибок Запада обрушатся на мировой нефтяной рынок, создавая лавинообразные эффекты.

Западные эксперты прогнозируют, что в 2024 году принятые меры по ограничению добычи нефти ударят по рынку одновременно, сильнее, чем ранее предполагалось. Аналитики Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестбанков в мире, подчеркивают, что рост цен на нефть может произойти внезапно и резко из-за кумулятивного, или накопительного, эффекта. Как разрыв бомбы замедленного действия, коллапс на мировом нефтяном рынке может стать неприятным сюрпризом для демократической администрации Белого дома, особенно в преддверии выборов.

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Исследователи Goldman Sachs прогнозировали цену на нефть марки Brent в 2024 году в диапазоне от $70 до $90 за баррель. Некоторые аналитики даже не исключают, что к середине года цена может достигнуть отметки в $85 за баррель.

Стратегия инвестбанка предполагает увеличение добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, прежде всего США. Не следует забывать, что в скором будущем. Организация стран экспортеров нефти может подбросить пороху в зарядку американской гегемонии. Президент России заявил, что готов продлить соглашение с ОПЕК о добровольном сокращении добычи нефти, если это будет необходимо:

«Возможно, мы примем совместные меры для стабилизации рынка в следующем году. Это будет зависеть от развития мировой экономики и потребностей», – сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Кроме того, ситуация в Красном море оказывает влияние на подорожание нефтепродуктов и логистики. Активность йеменских повстанцев-хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе лишь усугубляет ситуацию. С ноября они систематически атакуют западные суда, проходящие через Красное море, что приводит к резкому росту цен на перевозки. Трафик через Суэцкий канал снижается, так как многие логистические компании предпочитают обходное плавание, что занимает больше времени и выходит дороже.

Международная платформа бронирования грузов Freightos сообщает, что стоимость транспортировки 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу теперь составляет около $4000, что в два раза выше, чем ранее. Доставка в страны Средиземноморья обойдется в $6000, начиная с середины января.

Аналитики отмечают, что вмешательство в логистику и рост цен на транспортировку могут привести к повышению спотовых цен на нефть на $3-4 за баррель, так как объемы запасов в плавучих хранилищах увеличатся, а доступность коммерческих запасов снизится.

Если все эти факторы сойдутся и обрушатся на нефтяной рынок, западная экономика может получить серьезный удар. Локомотив с неудержимой силой будет нести все в пропасть.

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Ближний Восток можно назвать архитектором этого нефтяного коллапса, отмечают эксперты. В числе стран ОПЕК также Иран и Йемен, активно поддерживающий атаки на западные танкеры в Красном море. Их знание о перемещениях судов и владельцах, а также оценка всех рисков и последствий этих действий делает их участие в этой ситуации значимым.