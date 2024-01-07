Одобрен проект нового железобетонного моста в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске. Он заменит нынешний понтонный мост через Логмозерский пролив, от ненадежности которого годами страдали местные жители.

Петрозаводск, столица Карелии, готовится к возведению долгожданного строительного объекта, который станет заменой действующему наплавному мосту через Соломенный пролив. Этот мост соединяет Логмозеро с Петрозаводской губой Онежского озера и его замена решит проблему долгих ожиданий для водителей на светофоре.

Это событие будет значительно повысит качество жизни жителей западной части города и поспособствует развитию Прионежского района, на территории которого находятся несколько поселений и всепогодный курорт «Ялгора». В 2021 году началось проектирование этого сооружения, а АО «Трансмост» стало подрядчиком, а КУ РК «Управтодор РК» - заказчиком. Договор с компанией был заключен в декабре того же года. После двух лет работы профильное учреждение утвердило документацию, как сообщила заместитель начальника управления государственной экспертизы Республики Карелия Ирина Трачум на своей странице в ВКонтакте.

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СМИ тут же отозвались на это событие, называя проект "стройкой века". Но позже они изменили свое мнение, заменив такие яркие слова на выразительную фразу "гордость Петрозаводска". Этот проект, безусловно, является знаковым для столицы региона. Хотя Ирина Трачум не сообщила о стоимости проекта, она отметила, что государственная экспертиза проверила достоверность определения его стоимости. Ранее была названа сумма в 3,5 млрд руб.

Но когда именно начнут строительство объекта пока неизвестно. Что касается его параметров, то протяженность железобетонного моста составит около 479 метров, с тремя пролетными строениями, а ширина составит 9,5 метров. Мост будет иметь две полосы движения, а также предусмотрены велодорожка и тротуар. В рамках этого проекта также предполагается реконструкция подъездных дорог на Ялгубском шоссе (0,8 км) и Петрозаводском шоссе (0,35 км).

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Жители этих мест долгое время использовали лодки, чтобы пересечь берега. В 1910 году был запущен паром, а в 1969 году был построен первый наплавной мост. С тех пор было построено еще пять таких мостов, последний из которых был изготовлен на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в 2017 году, чтобы заменить прежний аварийный объект. Местные жители направляли письма и обращались в различные инстанции, включая президента страны, чтобы обратить внимание на проблему переправы, подчеркивая, что мост является "дорогой жизни" для них. Наконец, скоро Петрозаводск получит круглогодичную надежную переправу, соединяющую город с микрорайоном Соломенное.