Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.

В конце декабря 2023 года на Выборгском судостроительном заводе была проведена церемония закладки нового пограничного сторожевого корабля первого ранга ледового класса под шифром «Ермак». Это событие стало уже четвертой по счету закладкой ледокола проекта 23550, который предназначен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Как известно, корабли проекта 23550, включая «Ермак», разработаны специально для работы в арктической зоне России. К предыдущим двум кораблям, выпущенным по этому проекту и носившим шифр «Арктика», добавились еще два с шифром «Ермак». Все эти ледоколы обладают уникальным ледовым классом Arc7*, что позволяет им свободно передвигаться даже в самых сложных ледовых условиях. Судя по доступным данным, все четыре корабля проекта 23550 оснащены мощным вооружением, включающим 76-мм и 30-мм автоматические артиллерийские установки, 12,7-мм пулеметы и противотанковые ракетные комплексы. Но основной особенностью военной версии этих кораблей являются контейнеры с крылатыми ракетами, которые могут быть размещены на борту. Боевая сила ледоколов не ограничивается только вооружением. Корабли также имеют ангар для вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также площадку на корме, которая позволяет принимать крупные вертолеты, например, Ми-8.

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На каждом из этих судов помимо 60 членов экипажа также может быть размещено до 50 человек. Для комфортного пребывания всем пассажирам предусмотрены отдельные каюты. Интересной особенностью является возможное оснащение кораблей судами на воздушной подушке. Кроме того, в ряде случаев эти ледоколы могут выполнять функции буксира благодаря своей буксирной лебедке с тягой 80 тонн. Для выполнения грузоперевозок на борту кораблей размещены два крана грузоподъемностью по 28 тонн каждый. Энергетическая система каждого из кораблей базируется на использовании российских дизельных двигателей.

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Проект 23550 с каждым новым ледоколом продолжает совершенствоваться, обеспечивая России сильное присутствие в арктической зоне. Корабли этого проекта способны безупречно справляться с любыми ледовыми преградами и обеспечивать безопасность границ на протяжении всего года. Благодаря своим выдающимся характеристикам, ледоколы проекта 23550 станут важным звеном в обеспечении национальных интересов России в Арктике и позволят эффективно защищать территориальные воды нашего государства.