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gotreksson
Россия национализировала крупный, стратегически важный Соликамский магниевый завод
Акционер Игорь Пестриков и гендиректор Артур Уртаев разработали схему хищения средств завода размером 2,5 млрд рублей. В основе планируемой махинации лежало сотрудничество с Ловозерским горно-обогатительным комбинатом(ГОК), который поставляет на СМЗ сырье. Заполучить крупную сумму предполагалось под видом продажи 25%-ной доли ООО «Фин-Проект», контролирующей ГОК.

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Одно из самых значимых предприятий России, ОАО "Соликамский магниевый завод"(СМЗ), в декабре стал объектом национализации. Этот стратегически важный актив долгие годы был в руках частных инвесторов, которые использовали его в своих корыстных интересах. Но наконец-то, после многолетних борьбы и юридических тяжб, Россия вернула его под свой контроль.

Соликамский магниевый завод - это не просто предприятие, которое производит магниевую и редкометаллическую продукцию. Оно имеет историческую значимость для всей России. Еще И. В. Сталин признал его стратегической необходимостью в 1929 году, сказав: "магний нужен стране как воздух!". И несмотря на все трудности и преграды, завод стал лидером отрасли, благодаря разработанным им уникальным технологиям производства и выпуска новых продуктов.

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К сожалению, в 1992 году СМЗ стал жертвой грабительской приватизации. Важный актив, который был создан трудом советских инженеров и ученых, попал в руки частных лиц, которые использовали его в своих личных интересах. За прошедшие 30 лет, собственники продемонстрировали свою нечестность и безответственность, приведя предприятие к краху.

В 2021 году начался процесс возвращения Соликамского магниевого завода под государственный контроль. Суд запретил крупнейшим акционерам совершать сделки с акциями предприятия, и генпрокуратура подала иск на возврат акций в собственность государства. В результате борьбы и юридического преследования, акционерное общество было обязано передать акции завода государственной корпорации "Росатом".

Прецедент возвращения СМЗ под контроль государства является важным и показательным. Он показывает, что недобросовестные и нечестные собственники не останутся безнаказанными. Государство защитит свои национальные интересы и важные активы. Этот прецедент должен послужить уроком другим неконтролируемым и амбициозным собственникам, которые хотят использовать стратегически важные активы для своих корыстных целей.

Возвращение Соликамского магниевого завода под контроль государства имеет большое значение для российской промышленности. Это поможет обеспечить полную сырьевую независимость в высокотехнологичных отраслях, таких как телекоммуникации и ультразвуковая дефектоскопия. Государство сможет развивать предприятие, внедрять новые технологии и эффективно использовать его ресурсы.

Также, важно отметить, что возвращение СМЗ под контроль государства является примером того, как важно оберегать национальные интересы и не допускать, чтобы они становились объектом раздела в качестве разменной монеты. Теперь предприятие сможет развиваться и преуспевать, обеспечивая интересы страны и ее граждан. Это важный момент в истории России и пример для других стран, как необходимо беречь и защищать свои стратегически важные активы.

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