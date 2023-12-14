Ученые из МГУ разработали уникальную технологию, которая позволяет создавать прочные дорожные покрытия с помощью специального клея. Этот клей, названный "суперклеем", разработан на основе полимерных частиц микронного размера, которые растворены в воде.

Ученые из МГУ вновь доказывают, что наука не стоит на месте и готова удивлять нас снова и снова. Их последнее открытие - уникальная технология, способная изменить мир дорожного строительства.

Обычный клей, который мы все знаем, не всегда обладает достаточной прочностью для использования в конструкциях, особенно когда речь идет о дорожных покрытиях. Но российские ученые разработали клей, способный соединить самые различные виды почв, превращая их в невероятно прочные дорожные полотна. Суть новой технологии заключается в использовании полимерных частиц микронного размера, которые стремительно растворяются в воде. Эти частицы проникают в почву и создают нерушимую связь между фрагментами, превращая их в один сплошной монолитный блок.

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Процесс применения "суперклея" довольно прост. Его нужно нанести на поверхность грунта и дать время высохнуть. В результате образуется непроницаемый слой, способный выдерживать скоростные передвижения техники и множество людей. Прелесть новой технологии в том, что ее прочность можно контролировать, изменяя количество примененного клея и толщину грунта. Это означает, что дорожные полотна будут создаваться с учетом конкретных условий, обеспечивая оптимальное соотношение прочности и эффективности.

Главным преимуществом "суперклея" является его экономичность. Благодаря этой технологии строительство и ремонт дорог станут доступнее и выгоднее. Снижение затрат поможет сократить стоимость работ, а расход материала будет минимальным.

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Ученые из МГУ планируют широкое распространение своей разработки и в области ремонта уже существующих дорог. Ведь благодаря "суперклею" можно быстро и эффективно устранить ямы и трещины на дорогах. Это значительно повысит безопасность движения и комфорт для всех водителей. Одним словом, будущее дорожного строительства станет ярче и безопаснее благодаря этой инновационной технологии.