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gotreksson
МИД РФ: взлет F-16 с баз стран НАТО приравнивается к участию в конфликте на Украине
Представитель МИДа РФ Константин Гаврилов: "мы решительно предупреждаем, что применение истребителей F-16 с территорий указанных стран - членов НАТО, будет рассматриваться Москвой и приравниваться к непосредственному участию этих стран в имеющемся конфликте. Это повлечет ответные меры."

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Венские переговоры, которые только что прошли, оказались горячей темой международной политики. Собравшиеся представители Европы сделали шаг вперед в вопросе безопасности и контроля над вооружениями. На этом историческом мероприятии главным героем стал Константин Гаврилов, который успешно представил позицию России.

Один из главных спорных вопросов, который вызвал ожесточенные дебаты, касался передачи странами Запада истребителей F-16 Украине. Которая уже давно просит подобную помощь. Результатом этих переговоров стало то, что две европейские страны согласились передать свою военную технику, несмотря на тот факт, что Украина не является членом НАТО.Представители Амстердама обещают передать свои истребители уже в 2024 году, что вызвало горячие дискуссии на форуме. Кажется, что некоторые страны начинают играть очень опасную игру, на что, не преминул обратить внимание и Константин Гаврилов.

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Он открыто заявил, что страны НАТО, поддерживаемые США, продолжают провоцировать и эскалировать ситуацию на западных границах России. Дипломат привел в пример многочисленные военные доктрины, которые явно указывают на стремление некоторых стран достичь регионального и глобального доминирования с помощью силы.

Есть опасения, что передаваемые западными странами истребители F-16 будут использоваться против России. Гаврилов подчеркнул, что сведения о планируемом использовании военной авиации с аэродромов в бывшей постсоветской республике выглядят весьма тревожными. Он выразил опасения, что авиабазы НАТО в Румынии, Польше и Словакии могут стать базой для истребителей F-16.

В заключение своей речи, Константин Гаврилов остерег российские ответные меры против всех стран, поддерживающих этот потенциально конфликтный шаг. Он подчеркнул, что использование истребителей F-16 переданных Украине с территорий указанных стран будет рассматриваться как непосредственное участие в конфликте, и предупредил о возможности ответных мер со стороны России.

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Заявления Гаврилова добавили драматичности и интриги в обсуждение безопасности и контроля над вооружениями в Европе. Напряженная ситуация продолжает нарастать, и дальнейшие действия Запада могут привести к ответным мерам и последствиям со стороны России.

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