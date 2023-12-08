В конце этого года в Германии был представлен проект будущего тоннеля, который станет частью огромного европейского железнодорожного коридора, соединяющего Балтику и Стамбул.

Этот амбициозный проект предусматривает строительство тридцати километровой дороги, полностью проложенной через величественные Рудные горы, расположенные на границе Чехии и Германии. Этот тоннель может стать главной магистралью, связывающей обе страны.

Перед инженерами стоит задача найти наилучший вариант маршрута от немецкого Хайденау до чешского города Усти-над-Лабем. Исследования, проведенные специалистами, показали, что самым оптимальным решением будет построить один длинный тоннель. Кроме основного сооружения, потребуется также строительство более 45 км подъездных путей и около 90 стрелочных переводов.

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Этот проект имеет стратегическое значение для всей Еврозоны. Помимо сокращения времени в пути, например, из Дрездена в Прагу, которое составит всего один час, что в 2,5 раза быстрее, чем сейчас. Этот тоннель станет надежной альтернативой существующей железнодорожной линии, которая периодически подвергается наводнениям. Более того, существующая линия уже явно работает на пределе своих возможностей и периодически останавливается из-за неисправностей.

Предложение компании Deutsche Bahn, основного железнодорожного оператора в Германии и инициатора строительства, будет представлено в Бундестаге в середине 2024 года. После этого будут найдены источники финансирования и подготовлены все необходимые проектные документы. Сами работы начнутся не ранее 2030 года и продлятся около тринадцати лет. Новый тоннель станет доступным для использования к 2045 году. По планам, это будет линия высокоскоростного движения как для пассажирских, так и для грузовых поездов.

Если этот проект будет реализован, то тоннель станет одним из самых длинных в Европе. Среди существующих подобных железнодорожных объектов он займет четвертое место после Готардского базисного тоннеля в Швейцарии (57 км), открытого в 2016 году. Также будет уступать 50-километровой дороге под Ла-Маншем (часть дороги проходит под водой на протяжении около 40 км), запущенной в 1994 году, и Базисному тоннелю Летчберг в Швейцарии, который был открыт в 2007 году и имеет длину 34,5 км.

В течение ближайших десяти лет в Европе планируется достроить еще три крупных железнодорожных тоннеля, которые будут иметь еще большие параметры, чем немецко-чешский проект. В конце 2025 года в Австрии будет открыт тоннель через хребет Коральпе, протяженностью 33 км. Это сооружение, состоящее из двух однопутных параллельных тоннелей, начали строить в 2008 году. Летом этого года по линии прошел первый тестовый поезд, однако пассажирские и грузовые поезда начнут курсировать по маршруту только после установки всех систем сигнализации и проведения соответствующих испытаний.

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В 2032 году запланировано открытие сразу двух трансграничных тоннелей - Базисного тоннеля (57,5 км) Мон-де-Амбин между Францией и Италией и Бреннерского тоннеля (55 км) между Италией и Австрией. Оба объекта начали строительство примерно в середине прошлого десятилетия. После запуска Базисного тоннеля он станет крупнейшим участком на железнодорожных линиях по всему миру.