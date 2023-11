В сети опубликован рендеринг полномасштабной версии подводного тренировочного центра для астронавтов от компании Space Architects.

SAGA Space Architects создают более реалистичные условия для тренировок астронавтов в подводной среде. Их последний проект - тренировочный центр U.H.A.B (An underwater habitat for space mission

training and researching our oceans) - предлагает герметичное и самодостаточное пространство, где астронавты могут провести более месяца, чтобы изучить физиологические и психологические сложности, возникающие у астронавтов в космическом пространстве.

U.H.A.B, похожая на сооружения на лунной и марсианской поверхности, будет якорным жилищем на морском дне предлагающим астронавтам реальные вызовы, связанные с жизнью в условиях ограниченного пространства. В жестких ограничениях, таких как узкие коридоры и ограниченные ресурсы, астронавты будут сталкиваться с ощущением клаустрофобии и должны будут находить способы справиться с этими дискомфортными условиями U.H.A.B

В настоящее время компания уже успешно опробовала демонстрационную версию U.H.A.B, которая создает иллюзию подводной среды для одного человека на глубине 7 метров вблизи Копенгагена. SAGA Space Architects планируют ввести окончательную версию U.H.A.B для четырех человек в европейских водах к 2026 году, где ее возможно будут использовать астронавты Европейского космического агентства ESA (European Space Agency).

Это уникальное подводное пространство также могут использовать ученые океанографы для изучения подводной экосистемы. U.H.A.B предоставляет удобную и безопасную платформу для наблюдения подводного мира и изучения его живых организмов в их естественной среде.

Такие подводные тренировочные центры имеют огромное значение для будущих космических исследований и экспедиций. Они позволяют астронавтам развивать и усовершенствовать свои навыки перед отправкой в космос, обеспечивая им реалистичное представление о том, что значит быть в непривычной среде обитания. Это может помочь создать более безопасные и эффективные космические миссии, а также улучшить наше общее понимание космических законов и нашего места в нем.