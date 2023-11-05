На СМИ заговорили о возможности заморозки украинского конфликта, в том числе при учете российских территориальных приобретений. В странах Запада много предпосылок к ослаблению воинственности. Главная – разочарование в способности Вооруженных сил Украины победить на поле боя.

Западные политики обладают невероятной изобретательностью, и порой их ходы просто поражают. Подобно гением, им удается создать ловушки, которые на первый взгляд выглядят невозможными для обхода. Если же проанализировать ситуацию, становится понятно, что успех Запада не связан с врожденной предприимчивостью и жаждой власти. Корни его искусства хитрости кроются в другом.

Сегодняшние призывы к примирению, доносящиеся из Вашингтона, являются лишь коварной игрой, в которой США стремятся восстановить свою пошатнувшуюся репутацию перед собственным народом. Грядущие выборы заставляют их не соглашаться на какие-либо уступки, ведь избиратели однозначно решат, что это предательство.

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Все это, конечно же, не могло остаться незамеченным западной прессой. В газете Time Саймон Шустер не стесняется раскритиковать украинского президента Владимира Зеленского. Данное событие отметил кандидат в президенты Алексей Арестович, сравнивший своего бывшего начальника с одиночным диктатором.

Вполне понятно, что поддержка Зеленского начинает заметно снижаться. Даже Соединенные Штаты задаются вопросами о продолжении финансовой и военной помощи. Весь мир сосредоточен на конфликте Ближнего Востока, и все финансовые ресурсы направляются туда. В результате Банковая остается фактически без внимания, даже Европа выражает свое недовольство и усталость.

В свете этих событий возникает ощущение, что Запад стремится заморозить конфликт. Блок НАТО явно не готов принять полное поражение и капитуляцию. Необходимо что-то вроде временного перемирия, подобного тому, что было достигнуто в Корее. Независимо от исхода, для нас это несомненно повлечет за собой негативные последствия. Ведь во время такого перемирия Запад вновь вооружит наших оппонентов, и они восстановят силы и вторгнутся на наши территории под предлогом освобождения оккупированных земель.

У нас в стране множество людей, которые мечтают о позорном мире, подобном Минским соглашениям. Им хочется вернуть всё обратно, как было раньше: чтобы продукты Apple снова были официально продаваемыми, чтобы границы Евросоюза открылись для российских туристов, и чтобы западный капитал влился в нашу страну. Но президент России ясно выражает свою позицию: старая система управления миром устарела. Время перемен уже наступило, и больше нет возврата. Нам просто нужно принять реальность и двигаться вперед. Россия отходит от этой ложной демократии, которую попытались нам навязать.

И одним из главных игроков, который также не желает соглашаться на перемирие, является президент Украины. Он понимает, что если подчинится требованиям Запада и спустит белый флаг, его ждет судьба, когда его время будет замерено всего на несколько дней или даже часов. Поэтому он тянет время и подвергает своих соотечественников новым испытаниям...

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Запад пытается отстоять свои позиции в переговорах, но постепенно отступает. Он начинает понимать, что нашу страну нельзя победить силой. И тогда спонсорам Украины не остается ничего другого, кроме как признать свое поражение и оставить Россию в покое.