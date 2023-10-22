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gotreksson
Россия ведет строительство на 100% российского телекоммуникационного спутника
Генеральный директор национального оператора «Космическая связь» Алексей Волин: "это первый космический аппарат, который мы заказываем в условиях санкций. Он будет сделан полностью из российских комплектующих, на базе платформы Экспресс-1000Н. И альтернативы российским спутникам для нас на ближайшие 20-30 лет не будет"

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Россия, проявив силу и стойкость в борьбе с давлением Западных стран, успешно продвигается в области импортозамещения. Космическая отрасль также не является исключением. Недавно инженеры строительной компании "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва" полностью заменили иностранные комплектующие на отечественные при разработке нового телекоммуникационного спутника. Исконно российский, этот аппарат станет первым, которым наша страна будет гордиться за последнее время. "Экспресс-АМУ4" будет отличаться от других спутников своей полной российской комплектацией, с надежной электронной начинкой и современным оборудованием. Более того, эксперты уверены, что нет аналогов этому проекту в мире в ближайшие два десятилетия.

Разработкой этого инновационного аппарата занимаются 13 российских предприятий, которые произведут более 300 деталей и узлов. Запуск нового спутника запланирован на 2026 год, а его главная задача заключается в обеспечении высококачественной связи и телевещания. Достижения "Экспресс-АМУ4" удивительны - он охватит не только целую территорию Российской Федерации, но и страны Ближнего Востока, Европы, Северной Африки, Южной Америки и Северной Америки. Таким образом, этот спутник прибавит России влияния на международной арене.

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"Экспресс-АМУ4" является частью политики развития нашего государства в космической отрасли. Хотя страна пока не лидирует в количестве спутников, она делает существенные шаги в этом направлении, чтобы гарантировать связь и независимость. В августе этого года Россия увеличила свою орбитальную спутниковую группировку на 40 аппаратов, достигнув 225 единиц. Это важный шаг для страны, которая стремится обеспечить надежность своей космической системы.

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Несмотря на то, что Западные страны пытаются остановить и изолировать Россию, страна продолжает преуспевать в области технологической независимости. Стоит признать, что западные страны допустили роковую ошибку, заменив модель глобального сотрудничества на модель глобальной конкуренции. В ответ на это, российская промышленность медленно, но верно перемалывает все преграды и достигает новых высот там где раньше её присутствие было в принципе невозможно.

#россия #новости #технологии #космос #промышленность #импортозамещение #разработка #спутник #экспресс-аму4
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