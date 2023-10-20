Не успели «Леопарды» закончить наступление, как им приходится показать себя в обороне. Операторы БПЛА уже подтвердили присутствие немецких ОБТ на другом направлении, где инициатива на нашей стороне. Кроме того союзники Украины рекомендуют её сосредоточиться на обороне. В связи с этим возникает хороший вопрос – как Leopard 2 покажет себя в обороне?

Запорожское направление, с его густой обороной и опасными минными полями, оказалось настоящим испытанием для немецкого танка Leopard 2. Ещё до достижения огневых рубежей, украинская армия потеряла значительное количество танков - от четверти до трети общего числа Leopard 2A4 и A6, которых всего было около 50. Это был крупный неудачный опыт для Leopard 2, особенно учитывая, что в прошлом его роль была ограничена оборонительными действиями и короткими контрударами.

Ситуация на Донецком направлении кардинально отличалась. Здесь задача немецких танков не заключалась в прорыве обороны, а в ее удержании. В этой роли Leopard 2 показал себя намного лучше благодаря своим системам управления огнем. Однако, появление беспилотников и противотанковых ракетных комплексов наводит страх на танковые экипажи немецких машин. Танковые поединки становятся редкостью, и они демонстрируют обнадеживающие результаты для российских танков, но также демонстрируют и потенциальные поражения для украинской технике. Недавно два Leopard 2A6 встретили Т-90М на дистанции около 2000 метров и один из них был поражен. Таким образом, Leopard 2 не проявил себя настолько успешно в атаке, как ожидалось. В 80-е годы подобная ситуация даже не рассматривалась. НАТО считалось преимущественно оборонительным блоком, способным нанести короткие контрудары.

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Боевой опыт на восточных направлениях требует адаптации и изменения стратегий. У Leopard 2 есть свои преимущества, особенно в условиях засады. В случае Leopard 2A4, слабость брони остается проблемой, но Leopard 2A6 может справиться с большинством российских танков, таких как Т-72Б и Т-80БВ и то при условии "первого выстрела". Однако такая ситуация характерна только для классических противотанковых средств, тогда как артиллерия и авиация не имеют предпочтительного выбора цели и носят универсальный характер.

Танки России также имеют свои контрмеры. Несмотря на слабую защиту Leopard 2A4 от снарядов типа 3БМ42, российские танки также имеют свои сильные стороны. Их системы управления огнем могут сравниться с немецкими, а сетки "Накидки" значительно снижают заметность в тепловизионном диапазоне. Шведский Strv 122 является исключением, так как они оборудованы такими сетками, но у них осталось всего 12-14 машин и неизвестно, сколько из них сохранилось после нескольких месяцев активных боевых действий.

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В общем итоге становится ясно, что Leopard 2 более опасен в оборонительных действиях, чем в наступательных операциях. Противники меняются - теперь нет необходимости опасаться мин и дронов, а вместо них появляются артиллерия и авиация. В танковых сражениях Leopard 2 получает преимущество, только имея возможность "первого выстрела".