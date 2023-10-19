Посол РФ в США Анатолий Антонов: «Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьёзный характер»

Свежие новости насчитывают многочисленные сообщения о нанесении удара американскими ракетами ATACMS по военному аэропорту в Бердянске. Это событие вызвало огромный резонанс и привлекло внимание не только России, но и международного сообщества.

По данным блогосферы, атака по Бердянску повлекла за собой поражение российских военных вертолетов и жертвы среди наземного персонала. Однако пилоты, по счастливому стечению обстоятельств, не пострадали. Это важная информация, которая подтверждает потенциал украинского вооружения.

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Российские эксперты изучили снимки осколков американских ракет и сделали вывод, что атаку нанесли самые старые модели ATACMS, произведенные в 1996 году. Несмотря на то, что эти ракеты не являются самыми современными вооружениями, их использование требует от армии Российской Федерации наладки систем противовоздушной обороны.

ATACMS (Army Tactical Missile System) представляет собой оперативно-тактический ракетный комплекс(ОТРК), который приминяет относительно недорогие боеприпасы с возможностью вести огонь в высоком темпе. Ракеты ATACMS управляемые и имеют крылатую форму, что позволяет им маневрировать с помощью аэродинамических рулей. Они также оснащены инерциальной системой наведения или спутниковой навигацией.

Важно отметить, что радиус действия ракетного комплекса ATACMS может достигать 300 км, и есть данные о модификациях для увеличения его дальности до 500 км. Украине передали ракеты ATACMS с дальностью 165 км. Скорость полета ракеты составляет 3700 км/ч.

Недостатком данного ОТРК является его невысокая точность, что делает его эффективным в первую очередь против больших скоплений вражеских сил. Тем не менее, благодаря модификациям и использованию GPS-навигации, точность ракет типа ATACMS Block II значительно повысилась.

Стоит отметить, что отечественный аналог ракетного комплекса ATACMS отсутствует. Некоторые ссылаются на "Искандеры", которые имеют больший радиус действия, но они гораздо более совершенны и представляют большую угрозу благодаря баллистической траектории и высокой скорости полета.

Сейчас стоит задаться вопросом, какими боеприпасами будут комплектоваться ракетные комплексы ATACMS, которые будут поставляться на Украину. На данный момент дальность поражения этих ракет составляет минимальные 165 км, но, возможно, в будущем будет расширена номенклатура боеприпасов, что позволит Украине атаковать базы на российской территории. Это может вызвать серьезные последствия и способствовать дальнейшему обострению конфликта.



Крупные газеты и журналисты уже активно обсуждают удар и его последствия. The New York Times отмечает, что поставка этих ракет прошла в строжайшей секретности, и это позволило Украине застать россиян врасплох. Однако необходимо быть готовыми к возможным ответным действиям со стороны России, ведь у нее также есть мощное вооружение, способное нанести значительный удар.

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Бывший разведчик ВС США, Скотт Риттер, высказал мнение о возможных ответных мерах России. Он считает, что Россия разрушит критическую инфраструктуру Украины в ответ на данную атаку. Он также предполагает, что важными целями для России станут резиденции президента Украины, Минобороны и Верховной рады. Возможна и официальная закупка баллистических ракет в других странах, и их применение против ВСУ