Царь-двигатель предназначается для перспективного дальнемагистрального лайнера и тяжелого транспортного самолета

"Ростех", ведущий российский холдинг в сфере высоких технологий, недавно обнародовал новости, которые вызвали интерес у международных и российских экспертов. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав "Ростеха", провела первые испытания газогенератора "ПД-35" - самого грандиозного авиационного двигателя в истории современной российской авиации.

Испытания "ПД-35" были проведены таким образом, чтобы полностью имитировать работу двигателя. Было оценено более 1500 различных параметров, включая давление, температуру, усилия, расходы топлива и масла, напряжения и вибрации. Для достижения этой цели ОДК создала уникальное оборудование и новое программное обеспечение. И результаты превзошли все ожидания.

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Ожидается, что "ПД-35" станет прорывом в российской авиационной индустрии. Его главное преимущество - это сверхбольшая тяга, которая позволит разрабатывать и совершенствовать самые современные и мощные воздушные суда. Перспективный двигатель будет устанавливаться на несколько типов самолетов, включая дальнемагистральный широкофюзеляжный CRC929, созданный совместно с Китаем, а также на большой военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" и Ил-96-400М.

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Несмотря на то, что серийная версия "ПД-35" пока ожидается только в 2030 году, эти первые успешные испытания говорят о том, что Российская Федерация справляется с путем технологического прогресса и развития отечественной авиационной индустрии. Многие эксперты также отмечают, что успех "ПД-35" может иметь значительное влияние на мировую авиацию, ознаменовав новую эру в создании мощных и устойчивых самолетных двигателей. В будущем мы можем ожидать появление еще более совершенных и высокопроизводительных воздушных судов, что откроет абсолютно новые возможности для гражданской и военной авиации нашей страны.