Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
Царь-двигатель предназначается для перспективного дальнемагистрального лайнера и тяжелого транспортного самолета

реклама

"Ростех", ведущий российский холдинг в сфере высоких технологий, недавно обнародовал новости, которые вызвали интерес у международных и российских экспертов. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав "Ростеха", провела первые испытания газогенератора "ПД-35" - самого грандиозного авиационного двигателя в истории современной российской авиации.

Испытания "ПД-35" были проведены таким образом, чтобы полностью имитировать работу двигателя. Было оценено более 1500 различных параметров, включая давление, температуру, усилия, расходы топлива и масла, напряжения и вибрации. Для достижения этой цели ОДК создала уникальное оборудование и новое программное обеспечение. И результаты превзошли все ожидания.

реклама

Ожидается, что "ПД-35" станет прорывом в российской авиационной индустрии. Его главное преимущество - это сверхбольшая тяга, которая позволит разрабатывать и совершенствовать самые современные и мощные воздушные суда. Перспективный двигатель будет устанавливаться на несколько типов самолетов, включая дальнемагистральный широкофюзеляжный CRC929, созданный совместно с Китаем, а также на большой военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" и Ил-96-400М.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на то, что серийная версия "ПД-35" пока ожидается только в 2030 году, эти первые успешные испытания говорят о том, что Российская Федерация справляется с путем технологического прогресса и развития отечественной авиационной индустрии. Многие эксперты также отмечают, что успех "ПД-35" может иметь значительное влияние на мировую авиацию, ознаменовав новую эру в создании мощных и устойчивых самолетных двигателей. В будущем мы можем ожидать появление еще более совершенных и высокопроизводительных воздушных судов, что откроет абсолютно новые возможности для гражданской и военной авиации нашей страны.

#россия #новости #технологии #авиация #ростех #двигатель #одк-авиадвигатель #ан-124-100 #одк #пд-35
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Соловьёв: Если бы не боевые действия в Украине, я бы отправился в Израиль
NASA Dawn обнаружил на Церере сложные органические вещества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
10
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
3
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
11
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
1
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
8
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
2
Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраины двух белгородских сел
+
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
1
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением
+
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
1
Принадлежащий китайцам производитель аккумуляторов AESC уверен, что сможет построить предприятия в США
+
82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
+

Популярные статьи

Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
13
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
43
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
39
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
3
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
6
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
11
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3

Сейчас обсуждают

Victor Konovalov
10:28
Миллионы человек не могут сделать то, что может сделать один. А один человек может сделать то, что не сделают миллионы!
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
Serezhka
10:27
Тебе бы для Озона говносборки собирать.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Евгений Шрайнер
10:25
Ну да, временный захват обьектов и проведение террора. С убийствами гражданского населения, туристов, да и др мусульман. Там процентов 21 арабов, и процентов 5 другие.
Глава Службы общей безопасности Израиля взял на себя ответственность за успешное вторжение ХАМАС
Umid Xaydarov
10:25
позавидуйте парни. закрыл бездну на 30 звёзд. крч весь контент в хонкае офнул. спросите кем проходил ? чек 2-ое фото в первой пачке блейд дд , во второй пожиратель луны
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
boo4a
10:22
внезапно, для их расчета необязательно иметь аппаратную поддержку rtx
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Михаил Шацкий
10:22
Походу дело ещё в конкретных сборках железа + ПО. Смотрел стримера, у которого 4090 и 9700к (или 9900к, точно не помню), там даже в 720р на минималках был разброс от 20 до 100 ФПС, а на стриме местами...
Lords of the Fallen разочаровала геймеров и экспертов – игра выдаёт меньше 50 fps с GeForce RTX 4090
Megagad
10:18
бесполезный "обзор" без сравнения с другими системами. По сути - это тот--же дипкул. с наклеечкой от МСИ.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
Евграф Поликарпович
10:16
не только японцам
Представитель МИД Японии Китагава: Россия должна отменить запрет на ввоз рыбы
UzBas
10:14
Еврей обосновал и дал еврейский ответ. Что тут удивительного?
Соловьёв: Если бы не боевые действия в Украине, я бы отправился в Израиль
Victor Konovalov
10:13
Самое странное и парадоксальное свойство компьютерных, в том что миллионы людей хорошо умеют играть только в один Контр-Страйк - а я один-единственный очень плохо играю в Контр-Страйк - но хорошо умею...
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем