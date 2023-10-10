На израильских танках можно заметить символ V, который наносят на технику для более легкого различия приборами наблюдения. Какой еще смысл скрыт в буквах Z и V, связано ли это с СВО.

Зачем на военной технике присутствуют символы Z и V. Этот вопрос интересует многих людей, особенно в свете событий на Украине. Давайте разберемся.

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Военный эксперт, Андрей Клинцевич, объясняет, что буква V давно используется на израильских технике. Израильтяне выбрали этот графический символ, потому что он легко различим приборами наблюдения даже на значительных расстояниях. Как отмечают авторы Telegram-канала "Военный Осведомитель", символ V означает принадлежность бронетехники к первой роте. Если V повернута острием в другую сторону по часовой стрелке, то это уже вторая, третья и четвертая роты соответственно. Интересно, палестинское движения ХАМАС такого типа обозначения не имеет.

Борис Рожин, военный эксперт, рассказал в интервью NEWS.ru, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала подобные символы еще во время боевых действий против Ливана в 1982 году. По его словам, это несет смысловую нагрузку, а также имеет культурно-просветительскую функцию.

Однако же в России символы Z и V пока не являются официальными военными обозначениями. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Сергей Гусев, подчеркнул, что латинские буквы V и Z не имеют специального официального значения.

Существует мнение, что символы Z и V следует признать официальными символами специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Представитель организации "Ветераны России", Ильдар Резяпов, считает, что законодательное закрепление статуса этих символов повысит уровень их правовой защиты. Он предлагает уголовную или административную ответственность за публичное оскорбление символов и пресечение любой деятельности, связанной с их использованием в незаконных акциях.

Некоторые люди уже сами покупают одежду с символами Z и V в качестве поддержки действий России на Украине. По мнению Резяпова, следует учесть этот факт и официально узаконить символы, чтобы выразить уважение к мнению и чувствам граждан.

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Символы Z и V вызывают интерес и дискуссии. Они не только помогают различать военную технику, но и несут некоторую значимость и культурный контекст. Вопрос о присвоении им официального статуса остается открытым и требует дальнейшего обсуждения. Но стоит уже признать, что данные символы уже прочно вошли в нашу жизнь. И для одних они служат признаком приверженности убеждений СВО или данью уважения российских солдат, для других это раздражающее напоминание о санкциях применённых к нашей стране и лишениях связанных с ними.