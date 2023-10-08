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gotreksson
Украинский пленный назвал ТОС-1А"Солнцепек" самым страшным оружием России
Ранее в воскресенье бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, получив координаты, уничтожили зажигательными снарядами из "Солнцепека" опорный пункт противника в Харьковской области.

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Виталий Мельниченко, военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины(ВСУ), не так давно оказался в плену. Во время своего пребывания в зоне специальной военной операцис(СВО), он стал свидетелем разрушительной мощи боевых расчетов российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Оказавшись в западной группировке войск, Мельниченко наконец-то рассказал о своем ужасном опыте.

Когда его спросили, какое вооружение Российских вооруженных сил вызывает у него самый большой страх, Мельниченко не задумываясь ответил: "Солнцепеки". И хотя он сам не был подвержен обстрелу этими ужасными огнеметами, он видел его последствия на своих глазах.

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Он описывает сцену, когда его выводили из своих позиций, а затем вдруг слышит звук запуска "Солнцепека". С первого же момента, когда он услышал мощный взрыв, Мельниченко осознал, насколько разрушительным может быть это оружие. Оно способно легко уничтожить опорные пункты противника и создать огромный пожар вокруг них.

Стоит отметить, что ранее воскресенье бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск получили координаты противника и успешно уничтожили опорный пункт с помощью "Солнцепеков". Это только подтверждает слова Мельниченко о безжалостной силе этого оружия.

Мельниченко признает, что видеть "Солнцепеки" в действии было для него крайне пугающе. Однако, в непрекращающемся конфликте на востоке Украины, их использование стало неотъемлемой частью российской военной тактики.

Россия владеет самым мощным и опасным неядерным оружием в мире - ТОС-1А "Солнцепек". Это усовершенствованная версия тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино". Оружие такого типа может уничтожить все живое на площади в 40 квадратных километров с одного залпа.

Система ТОС, что расшифровывается как тяжелая огнеметная система, была разработана в СССР и предназначена для уничтожения зданий, автомобилей, легкой бронированной техники и противника. Действие оружия основано на высокой температуре, давлении и ударной волне. Даже подземные укрытия не могут защитить от этих систем.

Первые модели ТОС-1 "Буратино" были разработаны в 1970-х годах, но публично представлены лишь в 1999 году. Улучшенная версия ТОС-1А "Солнцепек" была создана в 2001 году. Системы ТОС показали высокую эффективность в различных военных операциях.

На данный момент у России, Украины, Сирии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Армении, Казахстана, Ирака и Алжира есть системы ТОС. Точное количество у России неизвестно, но оно составляет не менее нескольких десятков.

ТОС-1А "Солнцепек" оснащена высокоэффективными термобарическими боеприпасами, которые делают ее особенно эффективной. Это неоценимо в гористых местностях, где враг может укрыться за ущельями и впадинами. Система "Солнцепек" имеет преимущество перед другими оружиями благодаря способности уничтожать цели, скрытые в подземных укрытиях.

Улучшенная версия "Солнцепека" имеет 24 пусковые направляющие, основанная на танке Т-72 и имеет большую дальность стрельбы по сравнению с предыдущей моделью. В системе находится 24 огнеметных ракеты, которые состоят из двигателя, детонатора и взрывчатой смеси.

Работа "Солнцепека" основана на выпуске аэрозольной взрывчатой смеси, которая создает взрывоопасное облако. Облако заполняет все местности, проникает в укрытия и преграды. Затем детонатор поджигает это облако, что приводит к мощному взрыву, уничтожающему все на площади до 40 квадратных километров.

Система "Солнцепек" имеет огромную мощь и опасность, сравнимые только с атомной бомбой. В гористых местностях эффект оружия усиливается благодаря отражению ударных волн от скал и камней.

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В 2020 году на выставке-параде была продемонстрирована усовершенствованная версия "Солнцепека" под названием ТОС-2 или "Тосочка". Она размещена на колесном шасси, что дает большую скорость и маневренность. У "Тосочки" 18 пусковых направляющих и большая дальность стрельбы в сравнении с предыдущими моделями.

#россия #украина #сво #всу #технологии #вс рф #ракеты #ссср #тос-1 &quot;буратино&quot; #тос-1а &quot;солнцепек&quot;
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