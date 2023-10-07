РИА Новости: "Ростех" начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок (САУ) "Флокс" на колесной базе калибра 120 миллиметров.Установка обладает высокой скорострельностью, позволяющей одновременно выпустить снаряды из разных углов подъема орудий. Перевод САУ из походного положения в боевое занимает менее минуты.

Государственная корпорация "Ростех" внедрила новые технологии в процесс поставки самоходных артиллерийских установок "Флокс" на колесном шасси. Эта новейшая САУ привлекает внимание своими инновационными функциями, которые значительно улучшают безопасность и мобильность боевых расчетов.

Одной из ключевых особенностей "Флокса" является его бронированная кабина, которая дает подразделениям дополнительную защиту во время движения и перемещения. В последние годы безопасность военных персонала стала наивысшим приоритетом для вооружённых сил Российской Федерации, и "Ростех" отвечает на эти требования, внедряя передовые меры защиты на своих артиллерийских установках. Кроме того, "Флокс" оснащен отсеками для хранения боеприпасов. Это позволяет укомплектовать артиллеристов большим количеством снарядов, что повышает их боеготовность и продолжительность автономной работы. Теперь боевые расчеты смогут оставаться на передовой дольше, не теряя времени на снаряжение боекомплекта.



Преимущества "Флокса" не ограничиваются улучшенной защитой и возможностью хранения боеприпасов. Новый самоходный артиллерийский комплекс также имеет высокую мобильность и маневренность благодаря колесному шасси. Это позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся боевые условия и быстро перекладывать огневую мощь туда, где она наиболее необходима. "Флокс" действительно станет незаменимым эффективным орудием в наземных операциях.



Государственная корпорация "Ростех" зарекомендовала себя как ведущий производитель военной техники, и самоходные артиллерийские установки "Флокс" на колесном шасси не являются исключением. Эти новейшие САУ подтверждают высокую степень развития и инноваций в российской военной промышленности.



С постепенным внедрением этих первых партий "Флоксов" ожидается значительное повышение эффективности и безопасности боевых действий. Уникальные возможности и передовые технологии, реализованные в "Флоксе", будут служить надежной основой для защиты наших военных сил и укрепления обороноспособности страны.