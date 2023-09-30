«Известия»: компании, нанимающие на работу мигрантов, должны будут в обязательном порядке обеспечивать их жильем на время действия трудового договора. Любая форма возможна, главное — официально регистрировать гостей по месту жительства

Госдума рассматривает новый законопроект, который может изменить условия трудоустройства для мигрантов в Российской Федерации. Согласно предложениям, работодатели, нанимающие иностранных работников, должны будут предоставить им жилое помещение и временную регистрацию. Это позволит улучшить контроль и предотвратить правонарушения.

Также предусмотрены штрафные санкции для компаний, которые не выполняют требования законопроекта. Взыскания для должностных лиц могут достигать от 40 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей. В дополнение к штрафам, деятельность указанных компаний может быть временно приостановлена на 90 дней.

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Предложение связано с ростом числа правонарушений, в которых участвуют трудовые мигранты. Введение регистрации по месту пребывания позволит оперативно выявлять нарушителей и принимать меры. В некоторых регионах России трудовые мигранты стали причиной ухудшения криминогенной обстановки. Запрет на продажу оружия мигрантам, проживающим в России менее пяти лет, также рассматривается в Госдуме, чтобы решить эту проблему. Хотя отсутствие этого закона и возможность приобретения иностранным гражданином оружия вызывает много вопросов.

За последние годы количество мигрантов в нашей стране значительно выросло, и контроль над ними стал особенно важным. Новый законопроект отразит потребности и права как мигрантов, так и работодателей. И обязательное предоставление жилья и временной регистрации может стать настоящим прорывом в улучшении общей ситуации, ведь зачастую трудовые мигранты жили по одним адресам, а регистрировались по другим. Были случаи, что и в других городах за много километров от места официального обитания.

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Обеспечение достойных условий проживания для мигрантов - это важный шаг в борьбе с негативными последствиями, которые могут возникнуть без надлежащего контроля. Благодаря новым мерам, в том числе запрету на продажу оружия, Российская Федерация может сделать значительный шаг в обеспечении безопасности своих граждан и создании благоприятной среды для всех.