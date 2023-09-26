Военный эксперт Константин Сивков указал, что к сообщениям о переброске вагнеровцев в зону проведения СВО следует присмотреться внимательнее.

Военный эксперт Константин Сивков призывает обратить внимание на сообщения о возможной переброске бойцов ЧВК"Вагнера" в зону проведения специальных военных операций (СВО). Информация, полученная от ряда источников и инсайдеров, говорит о возвращении некоторых членов группировки в Херсонскую область.

Однако Сивков относится к таким сообщениям с осторожностью и предлагает задаться вопросом: в какой роли эти опытные бойцы отправляются на СВО. Он полагает, что вероятно, речь идет о бойцах, заключивших контракт с Министерством обороны и ставших частью вооруженных сил Росиийской Федерации. В этом случае, их движение в зону СВО будет иметь официальный статус и может быть связано с выполнением определенных задач.

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Одновременно, Сивков отмечает, что те, кто не заключил контракт с Министерством обороны, вероятно, остались в Белоруссии. Это подтверждает, что часть бойцов ЧВК"Вагнера" может работать и за пределами Российской Федерации, также выполняя определенные задачи.

Сивков указывает на то, что для получения более достоверной информации следует обращаться в Министерство обороны. Только официальные данные могут подтвердить или опровергнуть информацию о переброске бойцов.

Ранее представители ЧВК "Вагнер" заявили, что организация продолжает свою работу и выполняет свои задачи, включая операции за пределами нашей страны. В заявлении отмечается, что компания не закрылась и продолжает свою деятельность в различных регионах, таких как Африканский континент. Республика Белоруссия и других регионах саязанных с интересами Российской Федерации. Продолжая действовать на благо нашей страны.

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Таким образом, информация о переброске бойцов "Вагнера" в зону специальной военной операции требует дальнейшего внимания и проверки с целью получения более точной картины событий. Официальные данные Министерства обороны могут дать ясность по этому вопросу. Не следует доверять инсайдерам и неофициальным источникам, так как эти вбросы могут нести негативные последствия как для бойцов "Вагнера" так и СВО в целом.