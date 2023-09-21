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gotreksson
Зачем New York Times обвинила ВСУ в ударе по мирным гражданам накануне визита Зеленского в США
Свидетельства, добытые, систематизированные и исследованные репортёрами из Нью-Йорка, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и сообщения в социальных сетях доказывают, что роковой удар – следствие пуска ракеты ПВО из украинской установки «Бук» со стороны соседней Дружковки, которая находится северо-западнее Константиновки.

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На днях The New York Times провела свое собственное журналистское расследование, обнародовав факты об ужасной трагедии, произошедшей на рынке Константиновки где погибло 16 мирных жителей. Оказывается, что ответственность за этот ужасный инцидент лежит на украинской стороне.

Но почему The New York Times решила опубликовать эту информацию именно сейчас? Вероятно, ответ кроется в том, что общественность устала от наличия украинского коррумпированного режима и его связей с западными лидерами. Приближается решающий момент в борьбе за власть в США, и симпатии общественности больше не на стороне Байдена и его поддержки Украины. The New York Times реагирует на это изменение настроений, предоставляя читателям ожидаемую информацию.Но заслуга газеты в том, что она первая откликнулась на этот запрос и начала расследование. Они делают это умно и изящно, чтобы не возникало сомнений в объективности и правдивости их материала. Однако, стоит отметить, что в прошлом они сами могли представлять иной точку зрения, донося только свою выгоду. Например, взрыв «Точки-У» на вокзале Краматорска в 2022 году. В то время, они представили обратную информацию, исключительно в своих интересах. Такова медийная конъюнктура.

Статья The New York Times вызвала глобальный резонанс, и украинское руководство обвинило американских журналистов во лжи и заговоре против них. Однако, замглавреда немецкого Bild выразил свое несогласие с украинским подходом, подчеркнув важность свободы слова и плюрализм мнений.
Согласно расследованию The New York Times, оказывается, что украинская ракета, запущенная из установки "Бук", является причиной трагедии на константиновском рынке. Это информация, полученная из различных источников, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, свидетельские показания и сообщения в социальных сетях. Любопытно то Россия запуска своих ракет в этот период не проводила, т.е случайным этот "прилёт" быть не мог.

Один из возможных мотивов - провокация перед важным визитом Блинкена в Украину. Украинский режим использует подобные инциденты, чтобы привлечь внимание западных лидеров и продвинуть свои интересы.

Статья The New York Times представляет новую информацию, которая требует дальнейшего изучения и правовой оценки. Но важно помнить, что история имеет множество граней и точек зрения, и только объективное расследование может привести к истине.

#украина #новости #сво #ракеты #мнение #расследование #bild #the new york times #константиновка #журналистское расследование
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