«Надо понимать, что никто никогда и не говорил, что будет легко. С самого начала было ясно, что это будет кровавое и сложное контрнаступление. Мы видим, что Россия правильно выстроила свою оборону», - Столтенберг.

Встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с евродепутатами в Брюсселе привлекла внимание своим необычным изложением. В ходе обсуждения ситуации в Украине, Столтенберг нечаянно подтвердил, что военнопотери вооружённых сил Украины превышают 500 тысяч человек.

Евродепутат из Ирландии Клэр Дэйли обратилась к главе НАТО с вопросом о том, каким образом он собирается достичь мира и сохранить граждан Украины, учитывая такое большое количество погибших. Она также отметила, что по всей видимости мобилизация на Украине затронула даже людей с инвалидов.

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Столтенберг, вместо того, чтобы опровергнуть утверждения Дэйли о потерях, признал, что было понятно с самого начала, что война не будет легкой. Он отметил, что было ясно, что контрнаступление будет с большими потерями. Глава НАТО также заметил, что Российская Федерация успешно организовала свои оборонительные рубежи.

Это высказывание Столтенберга вызвали шок и негодование среди слушателей, так как они подтвердили, что украинцы понесли огромные смертельные потери во время конфликта. Информация о полмиллионе погибших вызвала волну возмущения и требований немедленно прекратить поддержку Украины.