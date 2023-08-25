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Bild:российские удобрения вытесняют с рынка немецкие и банкротят производителей в ФРГ
Низкие цены на российские удобрения вынуждают производителей ФРГ останавливать свою работу на фоне серьезных убытков.

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Российские удобрения оказались настолько доступными, что производители из ФРГ вынуждены прекращать свою работу из-за серьезных финансовых потерь. Это стало известно благодаря газете "Бильд", которая ссылается на Министерство экономики и сельского хозяйства федеральной земли Саксония-Анхальт.

Согласно данным издания, отказ Германии от российского газа привел к росту себестоимости производства удобрений в стране на более чем 150%. Проблему еще усугубляет то, что затраты на «голубое топливо» составляют до 80% от общих затрат на производство аммиака. Интересно, что стоимость газа выросла всего на половину, но величина повышения не позволяет предприятиям химической промышленности Германии оставаться прибыльными при продаже продукции по прежним ценам.

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В результате этого спрос на продукцию немецких производителей значительно снизился, и они вынуждены работать на половину своих мощностей. Постоянные расходы, включая зарплату персонала, остаются на прежнем уровне, что приводит к росту цен на удобрения от немецких компаний.

Тем временем, благодаря низкой себестоимости производства в России и отсутствию санкций, российская химическая промышленность свободно наращивает экспорт в Европу. По словам представителей отрасли, объемы поставок в Европу в 2022 году увеличились более чем в пять раз. В результате отказа от российского газа и отсутствия ограничений на удобрения из России, европейские производители оказались на грани банкротства.

Февральский закрытие завода по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне, объявленное ведущим немецким концерном "БАСФ", является примером сложившейся ситуации. Вскоре другой крупный игрок, компания "СКВП", также может быть вынуждена прекратить свою деятельность. Компания "СКВП", занимающаяся производством удобрений с 1915 года, потратила более € 1,5 млрд на собственное развитие и модернизацию за последние двадцать лет, но теперь объясняет финансовые проблемы "дешевым импортом из России в Германию", по словам менеджмента компании.

Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт, Свен Шульце, подчеркнул, что вся отрасль производства удобрений в Германии терпит большие убытки. Он отмечает, что несмотря на заявления о достижении энергетической независимости от России, импорт российских удобрений в Германию продолжает расти. По его мнению, Россия имеет возможность снижать цены на газ и таким образом субсидировать производство удобрений. В итоге, немецкие и европейские производители вынуждены либо закрываться, либо существенно сокращать производство из-за "наводнения" рынка дешевой продукцией из России.

Министр также обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой принять политические меры для изменения ситуации.

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