Поскольку поставки истребителя F-16 ожидаются не раньше следующего года, Украина возобновила усилия по приобретению шведских боевых самолетов Gripen

Президент Украины, Владимир Зеленский, лихорадочно предпринимает шаги в укреплении обороноспособности страны, стремясь приобрести новейшие шведские боевые самолеты JAS Gripen. В то время как поставка американских истребителей F-16 на Украину ожидается лишь в 2024 году, Зеленский решил не ждать и подумал о другом варианте для укрепления военно-воздушных сил страны.

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Всемирно известная газета «The New York Times» сообщила о попытках Украины модернизировать свои военные возможности и обеспечить себе преимущество в небе над Россией. Ранее Украина уже объявила о заинтересованности в получении истребителей F-16, однако поставка этих самолетов затягивается, что заставляет искать альтернативные варианты.

Несмотря на отсутствие официального соглашения между Украиной и Швецией, Зеленский выразил надежду на то, что скоро истребители Gripen появятся в воздушном пространстве Украины. Однако, шведские официальные лица заявляют, что они сами нуждаются в этих самолетах для защиты своих границ. Возможность получения новых боевых самолетов далеко не гарантирована, но Украина все равно не останавливается и ищет пути для усиления своей обороноспособности.

Помимо этого, стало известно, что правительство Швеции планирует начать тренировать украинских летчиков. Это сотрудничество может стать дополнительной мотивацией для Украины и способствовать более успешной реализации покупки истребителей JAS Gripen. Обучение украинских пилотов на шведских истребителях представляет собой уникальную возможность для Украины развить свои военноавиационные силы и улучшить свои возможности в небе.

В целом, приобретение шведских самолетов JAS Gripen будет являться важным шагом для Украины в обеспечении национальной безопасности и сохранении важности в регионе. Это позволит Украине модернизировать свои военные возможности. Однако ка полагаю эксперты это не повлияет кардинально на успехи СВО.