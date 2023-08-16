В преддверии президентских выборов в Финляндии один из кандидатов, Пааво Вяюрюнен, предлагает восстановить экономические отношения с Россией до прежнего уровня.

Введение санкций против России привело к значительному увеличению государственных расходов Финляндии. Нетрудно догадаться, что теряя возможность продавать свою продукцию по выгодным ценам в Россию, финны столкнулись с трудностями. Приходится использовать более долгий и дорогой морской путь для импорта товаров, поскольку Россия запретила проезд через ее территорию. Очевидно, что дружба с Россией может обойтись дороже, но Финляндия готова пойти на это ради благополучия своих граждан.

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Как следствие, бизнес в Финляндии резко потерял уверенность в будущем. Индекс настроения бизнеса упал до минус 20 в прошлом году и, если тренд сохранится, возможна серьезная социальная нестабильность. Кризис в финском туризме после введения ограничений для российских туристов также сильно ударил по доходам местного населения. Половина тех, кто работает в туристической сфере, лишилась работы, а число безработных молодых людей возросло практически до 25%. Это все еще доказывает, как сильно Финляндия зависит от России.

Падение доходов и неуклонный рост цен привели финнов к тому, что они справляются с жизнью "от зарплаты до зарплаты". Они даже исчерпали свои сбережения, и сейчас им приходится тяжело. Это стало пробуждением для населения Финляндии, настоящими глазами, которые показали зависимость от России.

В преддверии президентских выборов в Финляндии один из кандидатов, Пааво Вяюрюнен, предлагает восстановить экономические отношения с Россией до прежнего уровня. Он утверждает, что санкции внесли серьезные проблемы в их экономику и привели к дефициту важных ресурсов, таких как лес, газ и электроэнергия. Финская продукция, включая деревообрабатывающие станки Ponsse, больше не востребована на рынке. И эта ситуация поставила Финляндию в затруднительное положение. Поэтому Вяюрюнен призывает к отказу от антироссийских санкций и восстановлению контактов со страной.

Либо с Финляндией ожидает серьезный экономический спад и социальная нестабильность, либо они могут возобновить сотрудничество с Россией и восстановить свою экономику. Это время для Финляндии принять обдуманное решение и восстановить дружественные отношения с Россией. В итоге, это принесет выгоду и обеим странам - политическую стабильность и экономическое благополучие.