За последнее время Россию покинуло достаточно большое количество компаний. Давайте взглянем на них спустя год.

В последние полгода многие известные бренды и компании покинули российский рынок, что вызвало определенную тревогу. Однако, несмотря на это, эксперты пока не считают ситуацию критической. Некоторые компании уже начинают возвращаться на российский рынок, а другие продолжают работать, хоть и с определенными ограничениями.

Формально, против России введенные санкции почти не ограничивают работу компаний на её рынке. Каждая из них имеет право самостоятельно оценивать перспективы и риски. Однако, многие из них были вынуждены уйти с российского рынка не из-за санкций, а под давлением общества и политиков в своих странах. Иначе покупатели были готовы бойкотировать их товары.

реклама

Уход этих компаний с российского рынка показал Западу их политическую и экономическую привязанность, а также готовность пожертвовать ими ради своих принципов. Российский рынок является огромным и платежеспособным, поэтому отстранение от него стало настоящей трагедией для многих западных компаний. Последние годы были достаточно сложными из-за разных экономических кризисов, таких как рецессия в США, пандемия коронавируса и энергетический кризис в Евросоюзе. Уход с российского рынка для некоторых компаний стал ещё одной трудностью.

Например, авиакомпания Finnair потерпела значительные убытки из-за невозможности летать через Россию. Основной источник дохода компании - трансконтинентальные рейсы из Евросоюза в Китай и Юго-Восточную Азию. Однако, из-за закрытия неба над Россией, несколько рейсов было отменено, а другие пришлось пускать в обход, что удлинило и удорожило полеты.

Автоконцерн Renault лишился 30% продаж, покинув российский рынок. Российский рынок превосходил французский по объемам продаж в 1,7 раза. Уход Renault из России привел к сокращению мировых продаж компании на 30%.

Еще одним примером является испанская компания Индитекс, владеющая такими популярными брендами, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на индустрию моды, и уход Индитекс из России еще больше ударил по их продажам и привел к закрытию магазинов. Теперь компания рассматривает варианты открытия сети магазинов под новым названием или продажу своим инвесторам.

И, конечно, не стоит забывать о финской аутлет-деревне ZSAR, которая разорилась после закрытия границ для российских туристов. Она была создана для удовлетворения шопинг-потребностей россиян.