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О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России

Западная пропаганда утверждает, что в России не купить машину, нет мороженого, в магазинах пусто.
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Когда на Россию обрушились западные санкции, иностранные компании громко заявили об уходе с нашего рынка. Однако на самом деле ушло всего 20% брендов, а некоторые из ушедших, кажется, хитро вернулись, но под другими логотипами.

Некоторые из наших недругов начали троллить, утверждая, что россияне больше не смогут ездить на «Фольксвагенах», но вместо них на рынок пришли китайские и иранские автомобили. Злопыхатели кричат: «У нас нечем ездить!» Однако на чем же мы ездим, проводя по несколько часов в пробках, сидя с айфоном в руках, который, по слухам, уже не продается, но все еще можно купить у нас?

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Мы бедные и несчастные: у нас нет ни «Нутеллы», ни машин, и вообще, нам стало плохо жить, — так считают некоторые блогеры из-за границы.

Но на самом деле, все это смешно. Наши недружественные партнеры надеялись на ультимативные санкции, которые, по их мнению, разрушат российскую экономику. Они угрожали, что доллар будет стоить 200 рублей.

Фактически, Россия все меньше и меньше покупает на внешнем рынке товары за доллары. И у нас не одни. Все больше стран отказываются от доллара в международных расчетах, увеличивая использование своих национальных валют. Например, с Индией мы торгуем в рублях и рупиях, а с Ираном скоро начнем торговать в специальной цифровой валюте.

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Таким образом, не очень понятно, что именно мы потеряли с приходом западных санкций. Хотя, признаться, мы все же потеряли нечто.

Мы, к примеру, больше не можем позволить себе джинсы Levi's, произведенные в Европе. Но это не так страшно, потому что мы прекрасно справляемся с пакистанскими «Левисами». Некоторые компании перешли на параллельный импорт, особенно в сфере электроники. И этот импорт идет через Турцию, которая нам оказывает поддержку.

Сегодня инфляция в России составляет около 10%, что не превышает показатели большинства стран Западной Европы, которые так тяжело наказали нас санкциями.

Автомобильный рынок понес самые серьезные потери. Например, больше нет возможности купить «Фолксваген Гольф». Зато на его место пришли китайские автомобили. С одной стороны, это значит, что на рынке появились новые китайские бренды. С другой стороны, мы можем приобрести Фольксваген или Тойоту, произведенные в Китае специально для китайского рынка.

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Изменилась ситуация и на рынке электроники. Однако в бытовом плане нам не придется страдать от недостатка. Просто бренды и производители стали другими.

Интересно, что товары американских брендов не исчезли с нашего рынка. Просто найти американский товар, произведенный в США, почти невозможно. Это касается не только телефонов Apple и джинсов Levi's. Турция, Пакистан, Тайвань, Китай — это страны-производители американских брендов.

Однако существует более сложная ситуация с попытками Запада ограничить наш экспорт. Они пытаются сделать так, чтобы мы не могли продавать нефть и газ, но им это не удается. Они смогли ограничить торговлю зерном и металлами, и они пытаются вытеснить Росатом из многих стран.

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Однако, ущерб от санкций взаимный. Некоторые страны Европы получают больше всего. В первую очередь, страдает Германия, которая, по сути, платит за все санкции против России от имени Евросоюза.

Так что несмотря на то, как забавно слышать о том, что нам больше нет вкусного мороженого, мы осознаем, что живем в мире, который все больше разделяется.

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Теги

россия электроника санкции экономика автомобили экономика россии торговля экспорт бренды импортзамещение
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О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
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