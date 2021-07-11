Юрист назвал Huawei и Verizon "бодающимися баранами"
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По данным издательства Bloomberg, компания Huawei заявила, что когда правительство США назвало ее угрозой безопасности, к ней отнеслись несправедливо, однако крупнейшая технологическая компания Китая добивается компенсации от американской системы присяжных в крупной патентной битве с Verizon.
В среду в Маршалле, штат Техас, назначено судебное разбирательство по делу Huawei против Verizon по обвинению в использовании запатентованной сетевой технологии Huawei без лицензии. Это первый из двух запланированных в этом году судебных исков, поданных Huawei в прошлом году против Verizon, крупнейшего оператора мобильной связи США.
Обвинения выдвигаются обеими компаниями с глубокими карманами, что свидетельствует о глубине враждебности между ними. Verizon заявляет, что Huawei использует свои запатентованные изобретения, а не наоборот, и обвинила Huawei в нарушении обязательств по предоставлению справедливых и разумных условий для лицензирования своих технологий.
«Это два больших барана с большими рогами и большим количеством тестостерона, и они будут бодаться перед присяжными в течение пяти дней», - сказал Пол Бергхофф, патентный юрист McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff, который не участвует в случае.
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Судебный процесс Huawei с Verizon - первая попытка компании окупить инвестиции после того, как ей запретили строить сети 5G в США и других странах из-за обвинений в шпионаже со стороны США, заявил в прошлом месяце аналитик Bloomberg Intelligence Тамлин Бейсон. «Возможны аналогичные действия против американских операторов связи и производителей сетевого оборудования», - сказал он.
По моему личному мнению, всё это противостояние США и Китая, приведет только к тому, что Китай выиграет быстрее в этой экономической войне между двумя экономическими «Китами» которая уже очень сильно затянулась. Либо обе стороны потерпят огромные убытки.
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