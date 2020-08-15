GTA 6 возможно станет эксклюзивом PlayStation 5
Новость о том, что Sony хотят купить временную эксклюзивность GTA 6 для PlayStation 5, в интернете начала обсуждаться еще в середине 2019 года. Но тогда было много неоправданных слухов, и в последнее время эта новость стала как никогда актуальной и все чаще обсуждаться в СМИ.
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Вот на днях появилась информация, что Sony готовится заплатить огромную сумму в 700 миллионов долларов за временную эксклюзивность GTA 6 для PlayStation 5. И вот тут встает вопрос, на какое время будет эксклюзивность? Мне кажется, за такие деньги как минимум на один год можно прикупить.
Немножко полазив в интернете я нашел важную информацию. Оказывается, в свое время GTA 4 должна была быть также временным эксклюзивом для PlayStation 3, но по итогу Microsoft, еще в 2006 году заплатили Rockstar Games 75 миллионов долларов, и GTA 4 вышел еще и на xbox 360. Думаю, что эта историческая сводка важна, и вполне логично, если они решили это повторить. Вот только теперь Sony хотят заплатить Rockstar Games бешеную сумму за временную эксклюзивность долгожданной GTA 6, только для PS 5.
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Ну а мы продолжаем наблюдать за многолетним противостоянием между двумя компаниями: Sony и Microsoft.
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