Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новость о том, что Sony хотят купить временную эксклюзивность GTA 6 для PlayStation 5, в интернете начала обсуждаться еще в середине 2019 года. Но тогда было много неоправданных слухов, и в последнее время эта новость стала как никогда актуальной и все чаще обсуждаться в СМИ.



реклама

Вот на днях появилась информация, что Sony готовится заплатить огромную сумму в 700 миллионов долларов за временную эксклюзивность GTA 6 для PlayStation 5. И вот тут встает вопрос, на какое время будет эксклюзивность? Мне кажется, за такие деньги как минимум на один год можно прикупить.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Немножко полазив в интернете я нашел важную информацию. Оказывается, в свое время GTA 4 должна была быть также временным эксклюзивом для PlayStation 3, но по итогу Microsoft, еще в 2006 году заплатили Rockstar Games 75 миллионов долларов, и GTA 4 вышел еще и на xbox 360. Думаю, что эта историческая сводка важна, и вполне логично, если они решили это повторить. Вот только теперь Sony хотят заплатить Rockstar Games бешеную сумму за временную эксклюзивность долгожданной GTA 6, только для PS 5.

реклама

Ну а мы продолжаем наблюдать за многолетним противостоянием между двумя компаниями: Sony и Microsoft.



