NIS занимает около 80% рынка нефтепродуктов в Сербии. Также компания управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом.

В январе 2025 года США внесли в санкционный список сербскую компанию NIS. Более 50% акций компании контролируют российские структуры. NIS занимает около 80% рынка нефтепродуктов в Сербии. Также компания управляет единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом.

Министерство финансов США через Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) потребовало, чтобы российские акционеры полностью вышли из капитала NIS в течение 45 дней. Сербия получила несколько отсрочек: сначала на месяц, теперь еще на два месяца — до 27 июня 2025 года. Условием окончательного снятия санкций остается полная продажа российских долей.

Сербские власти обсуждают варианты выхода российских акционеров из NIS. Президент Александр Вучич говорил о готовности выкупить доли «Газпрома» и «Газпром нефти» за 600–700 миллионов евро. Также рассматривалась возможность привлечь инвесторов из стран Евросоюза. «Газпром нефть» передала часть акций «Газпрому», но это не изменило ситуацию. Переговоры продолжаются.