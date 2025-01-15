По данным сервиса Downdetector, который сам стал недоступен для некоторых пользователей, сбои затронули Яндекс, Google, YouTube, Telegram, Twitch, WhatsApp, Steam и другие платформы.

В России произошел крупный сбой интернета. Пользователи массово жалуются на недоступность сервисов и сайтов. Проблемы зафиксированы у разных провайдеров.

Источник изображения: ru.wikipedia.org / Dmitry RozhkovПо данным сервиса Downdetector, который сам стал недоступен для некоторых пользователей, сбои затронули Яндекс, Google, YouTube, Telegram, Twitch, WhatsApp, Steam и другие платформы. Пользователи также сообщили о проблемах в работе банковских сервисов ВТБ и Т-Банк.

Перебои с интернетом были у всех крупных операторов. Жалобы поступали из Москвы и других регионов. Причины пока неизвестны. Официальных комментариев нет.

Специалисты выдвигают разные версии. В Координационном центре доменов .RU/.РФ сообщили, что их инфраструктура не пострадала. «ЭРА-ГЛОНАСС» работает в обычном режиме по всей стране.

Антон Халиков из NetAngels считает, что сбой вызван ошибкой при обновлении ТСПУ. Халиков отметил, что обновление могло прерваться или не дойти до всех операторов.

Эксперт Виталий Листраткин согласился с этой версией. Он объяснил, что сбои могли возникнуть из-за ошибки в работе ТСПУ. Это специальное оборудование для фильтрации трафика. Листраткин добавил, что Telegram не пострадал.

После сбоев Роскомнадзор сообщил, что Рунет восстановлен. Всё работает нормально.