По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки сократились на 40%, до 71 миллиарда рублей со 119 миллиардов рублей в октябре, из-за роста ставок.

В ноябре 2024 года темпы роста ипотечного кредитования в России замедлились с 0,7% в октябре до 0,4%. Такие данные приводит Центробанк РФ в своем отчете «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре».

В отчете указано, что объемы рыночной ипотеки сократились на 40%, до 71 млрд рублей с октябрьских 119 млрд рублей. Основной причиной стал рост ставок, что обусловило снижение спроса на дорогие кредиты. Выдача ипотеки с господдержкой также сократились на 18% до 203 млрд рублей с октябрьских 248 млрд рублей.

Отдельного внимания заслуживает кредитование по семейной программе, объем которого составил 166 млрд рублей. Это на 12% меньше, чем в октябре.

Одной из причин снижения объемов ипотечных выдач оказалось временное исчерпание лимитов. К концу октября общий лимит по программе был увеличен на 350 млрд рублей, но крупнейшие банки быстро использовали доступные средства. Выдачи были временно приостановлены. Минфин сейчас активно работает над вопросом отмены лимитов.

Другим фактором, оказавшим влияние на снижение темпов ипотечного роста, стали жесткие условия по госпрограммам. Банки выдают ипотеку с минимальным первоначальным взносом от 20,1% только в случае, если жилье приобретается у аккредитованного застройщика. В прочих случаях внос достигает 50%.