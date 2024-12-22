Huawei представила на домашнем рынке новую версию флагмана с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Huawei Pura 70 Ultra продолжает удерживать лидерство в рейтингах камерофонов по версии DxOMark, набрав 163 балла и опередив таких конкурентов, как Google Pixel 9 Pro XL и Honor Magic6 Pro. Однако теперь, помимо выдающихся характеристик, его цена стала значительно ниже.

Источник изображения: Huawei

Huawei обновила линейку флагманов Pura 70 Ultra, предложив новые комплектации с увеличенным объемом памяти и еще более привлекательной ценой. Теперь модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти доступна за 98 990 рублей.

Компания также решила снизить цену на другие версии Pura 70 Ultra. Например, версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, которая ранее стоила 144 200 рублей, теперь доступна за 108 014 рублей.

Huawei Pura 70 Ultra оснащен 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2844×1260 пикселей и яркостью до 2500 нит. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Основная особенность Huawei Pura 70 Ultra — его камеры. Смартфон оснащен системой из трех датчиков: 50 Мп (основной сенсор с переменной диафрагмой f/1.4–f/2.8), 40 Мп (ультраширокоугольный объектив) и 50 Мп (телемакро объектив). Фронтальная камера 13 Мп.

Смартфон оснащен процессором Kirin 9010 и работает под управлением операционной системы EMUI 14.2. Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч обеспечивает длительное использование устройства, а поддержка 100-ваттной проводной зарядки позволяет быстро восстановить уровень заряда.