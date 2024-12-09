Ранее, в сентябре 2024 года, Anker уже проводила отзыв внешних аккумуляторов для iPhone из-за производственного дефекта и риска возгорания.

Anker, китайский производитель аксессуаров и электроники, отозвал около 8000 колонок серий Soundcore и PowerConf из-за 33 жалоб от пользователей. Владельцы сообщали о перегреве литий-ионных батарей, появлении дыма и признаках возгорания. Компания уже уведомлена о проблеме.

Источник изображения: Anker

Согласно данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), неисправности выявлены в моделях A3102016, A3302011 и A3302031. Эти устройства продавались в 2023 году по цене от 28 до 130 долларов. В США было реализовано 69 000 экземпляров, в Канаде – 9764.

Anker уже обратилась к некоторым пользователям, пострадавшим из-за дефекта. Им предложили заменить неисправные устройства на новые без дополнительных затрат.

Бренд официально представлен на российском рынке, а его продукция доступна в продаже. Однако существует вероятность, что партии, приобретенные за рубежом, могли попасть в Россию. Чтобы проверить, входит ли ваша колонка в список отозванных, найдите SN-код на нижней части устройства. После этого введите его на указанной странице. Если доступ к сайту ограничен, можно отправить запрос в службу поддержки, указав серийный номер, чтобы уточнить наличие дефекта. Владельцам потенциально опасных колонок рекомендуется немедленно прекратить их использование, отключить от зарядки и источников питания.

Ранее, в сентябре 2024 года, Anker уже проводила отзыв внешних аккумуляторов для iPhone из-за производственного дефекта и риска возгорания.